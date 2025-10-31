Le géant de Cupertino a enregistré un chiffre d'affaires global de 102,5 milliards de dollars sur le trimestre allant de juillet à septembre, contre 94,9 milliards sur la même période de 2024. Mais ce sont bel et bien les résultats de l'iPhone, son plus important générateur de revenus, qui sont scrutés par les investisseurs. Et il y a de quoi se réjouir pour le smartphone emblématique.