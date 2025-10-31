Lors de l'annonce de son bilan trimestriel, Apple a révélé que la demande pour l'iPhone 17 surpassait ses attentes. Elle s'attend désormais à un record historique pour la période des fêtes de fin d'année.
Le géant de Cupertino a enregistré un chiffre d'affaires global de 102,5 milliards de dollars sur le trimestre allant de juillet à septembre, contre 94,9 milliards sur la même période de 2024. Mais ce sont bel et bien les résultats de l'iPhone, son plus important générateur de revenus, qui sont scrutés par les investisseurs. Et il y a de quoi se réjouir pour le smartphone emblématique.
Approvisionnement limité
En effet, Apple généré 49 milliards de dollars grâce aux ventes de l'iPhone sur le trimestre. S'il s'agit de son record et d'une augmentation de 6 % par rapport à l'année dernière, c'est juste en dessous des attentes de Wall Street, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars.
Mais cela n'inquiète pas du tout la marque à la pomme, bien au contraire. Car le trimestre fiscal s'est achevé le 27 septembre, soit à peine huit jours après le lancement de l'iPhone 17 : ces chiffres n'intègrent que les tout premiers jours de commercialisation du nouveau modèle, dont le démarrage a été sensationnel selon les analystes.
Lors d'une conférence avec les actionnaires, Tim Cook a pour sa part affirmé que l'approvisionnement en iPhone 17 reste limité, signe que la demande est plus forte que prévu. « Nous sommes extrêmement enthousiastes face à la vigueur dont font preuve nos produits et services », a-t-il commenté.
Petite ombre au tableau
Pour ce qui est du trimestre en cours, soit dit en passant, le P.-D.G a affiché un optimisme rarement aussi appuyé. Selon lui, Apple devrait réaliser « le meilleur trimestre de son histoire, et le meilleur jamais enregistré pour l’iPhone ». Le patron a évoqué une croissance globale du chiffre d’affaires comprise entre 10 et 12 % sur la période d'octobre à décembre, avec des ventes d’iPhone en hausse « à deux chiffres ».
Mais tout n'est pas rose. Il semblerait, en effet, que le succès de l'iPhone Air ne soit pas au rendez-vous, contrairement aux gammes standard et premium. Dans ce contexte, la production aurait déjà été ramenée à un volume de fin de cycle. Aïe.
