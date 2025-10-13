Un nouveau MacBook Pro 14 pouces M5 serait également de la partie. Ce modèle plus abordable viendrait compléter la gamme actuelle, en s’intercalant entre le MacBook Air M4 et les versions Pro plus puissantes. Il hériterait lui aussi de la puce M5, marquant le début d’une nouvelle génération de Mac portables. Si Apple ne bouleverse pas le design de cette version, l’arrivée du M5 pourrait améliorer la gestion thermique, l’autonomie et la fluidité des tâches créatives comme le montage vidéo ou le développement logiciel.

Ce modèle de base viserait avant tout les professionnels à la recherche d’un équilibre entre performance et budget, tout en maintenant les standards de la gamme Pro : écran mini-LED, port HDMI, lecteur SD et connecteurs Thunderbolt 4. Avec lui, Apple espère séduire un public plus large avant la période des fêtes, avant de proposer plus tard une version 16 pouces et des configurations plus avancées.

Enfin, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro pourrait également bénéficier d’une légère révision technique, avec un nouveau serre-tête baptisé « Dual Knit Band », pensé pour améliorer le confort d’usage sur de longues sessions. Le casque de réalité mixte pourrait être décliné dans une version « noir spatial », mais sa vraie nouveauté serait encore l'apparition d'une puce M5 à la place du processeur M2. De quoi offrir un réel bond de performances et améliorer l'expérience dans visionOS 26. Toutefois, cette mise à jour serait toujours proposée au même prix, soit près de 4 000 euros.

Si les informations de Mark Gurman sont exactes et le calendrier habituel d'Apple respecté, les annonces pourraient intervenir entre mardi 14 et jeudi 16 octobre. Nous restons à l'affut pour vous livrer tous les détails.