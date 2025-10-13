Une série d’annonces est attendue dans les prochains jours du côté de Cupertino. Les indices s’accumulent, et tout indique qu’Apple s’apprête à lancer trois nouveaux produits.
Apple s’apprêterait à nous faire vivre une semaine mouvementée. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, la marque à la pomme aurait prévu plusieurs annonces produits dans les jours à venir, sans pour autant organiser de keynote. À la place, la firme publierait de simples communiqués de presse sur son site et de courtes vidéos promotionnelles sur YouTube, une méthode qu’elle réserve souvent aux mises à jour techniques de milieu de gamme. Selon les informations du journaliste, elles tourneraient toutes autour de la puce M5 qui serait présentée en grandes pompes à travers le lancement de trois produits.
L'iPad Pro M5 devrait enfin être présenté après des jours de fuites
Première des nouveautés attendues : un iPad Pro équipé de la puce M5. On connait déjà bien ce modèle, après la vidéo de son déballage il y a quelques jours et réalisé par un youtubeur russe. Extérieurement, la tablette ne devrait pas changer : même design, même format 11 et 13 pouces, et même dalle Tandem OLED. C’est donc à l’intérieur que les principales évolutions se cachent, avec un processeur M5 et 12 Go de mémoire vive minimum sur toutes les configurations.
D’après les premiers tests Geekbench, cette nouvelle puce offrirait un gain de 12 % en performance CPU et jusqu’à 36 % côté graphique par rapport au M4. De quoi renforcer encore la position de l’iPad Pro comme véritable alternative à un ordinateur portable, notamment pour les créatifs. Reste à savoir s'il y aura bien deux caméras frontales au lieu d'une, les rumeurs sont partagées sur ce point.
Un MacBook Pro et un Vision Pro M5 pour célébrer le lancement de cette nouvelle puce
Un nouveau MacBook Pro 14 pouces M5 serait également de la partie. Ce modèle plus abordable viendrait compléter la gamme actuelle, en s’intercalant entre le MacBook Air M4 et les versions Pro plus puissantes. Il hériterait lui aussi de la puce M5, marquant le début d’une nouvelle génération de Mac portables. Si Apple ne bouleverse pas le design de cette version, l’arrivée du M5 pourrait améliorer la gestion thermique, l’autonomie et la fluidité des tâches créatives comme le montage vidéo ou le développement logiciel.
Ce modèle de base viserait avant tout les professionnels à la recherche d’un équilibre entre performance et budget, tout en maintenant les standards de la gamme Pro : écran mini-LED, port HDMI, lecteur SD et connecteurs Thunderbolt 4. Avec lui, Apple espère séduire un public plus large avant la période des fêtes, avant de proposer plus tard une version 16 pouces et des configurations plus avancées.
Enfin, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro pourrait également bénéficier d’une légère révision technique, avec un nouveau serre-tête baptisé « Dual Knit Band », pensé pour améliorer le confort d’usage sur de longues sessions. Le casque de réalité mixte pourrait être décliné dans une version « noir spatial », mais sa vraie nouveauté serait encore l'apparition d'une puce M5 à la place du processeur M2. De quoi offrir un réel bond de performances et améliorer l'expérience dans visionOS 26. Toutefois, cette mise à jour serait toujours proposée au même prix, soit près de 4 000 euros.
Si les informations de Mark Gurman sont exactes et le calendrier habituel d'Apple respecté, les annonces pourraient intervenir entre mardi 14 et jeudi 16 octobre. Nous restons à l'affut pour vous livrer tous les détails.