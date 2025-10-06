Le prochain iPad Pro pourrait embarquer non pas une, mais deux caméras frontales. Une évolution pensée pour améliorer la qualité des appels vidéo et le cadrage automatique, peu importe la manière dont on tient la tablette.
Il est temps qu'il sorte. Les fuites autour du futur iPad Pro continuent de se multiplier à l’approche de sa présentation officielle. Plusieurs vidéos apparues sur YouTube, et notamment l'unboxing complet de la tablette, ont révélé les premiers modèles de test de la tablette. Ces images confirment la présence de la puce M5, de 12 Go de mémoire vive sur la version de base, et d’un design identique à la génération précédente. Mais un détail intrigue : un espace supplémentaire au-dessus de l’écran laisse penser qu’Apple aurait pu envisager d’ajouter un second capteur photo en façade. Les prototypes visibles actuellement ne montrent qu’un seul objectif. Cependant, cette zone inoccupée nourrit la rumeur d’un module double, encore en phase de test.
Une seconde caméra frontale pour améliorer les appels vidéo, et pas seulement
Selon les dernières informations relayées par Bloomberg, Apple aurait bien expérimenté une version du futur iPad Pro dotée d’une double caméra frontale. Le journaliste Mark Gurman indique que cette configuration fait partie des prototypes internes actuellement évalués par l’entreprise et affirme dans sa dernière newsletter qu'il sera présent dans le futur iPad Pro M5 : « Je peux affirmer avec certitude que les iPad Pro M5 d'Apple sont équipés d'un deuxième objectif. Apple a déjà testé certaines fonctionnalités à un stade avancé avant de les retirer (comme certaines capacités de stockage ou certaines fonctionnalités telles qu'un deuxième connecteur Dock sur l'iPad original), mais il serait étrange que cette fonctionnalité soit supprimée à la dernière minute ».
Le second capteur pourrait être utilisé tout simplement pour améliorer les appels vidéos, que l'on tienne la tablette en mode portrait ou en mode paysage. Plus besoin de choisir une position, l'iPad Pro s'adapterait en direct à la prise en main de l'utilisateur.
En combinant ces deux capteurs, Apple pourrait aussi proposer des fonctionnalités inédites, comme un ajustement automatique du champ de vision en fonction du nombre de personnes présentes à l’écran. Une innovation qui s’inscrirait dans la continuité du mode « Cadre centré », déjà présent sur les iPad récents, ou plus récemment sur les iPhone 17.
Pour l’instant, les vidéos d'unboxing ne permettent pas de confirmer cette évolution. Impossible de le distinguer clairement sur les images qui ont été publiées, on ne peut que croire Mark Gurman, même si différentes rumeurs au cours de l'année ont aussi indiqué la présence d'un second capteur frontal.
Un iPad de plus en plus Pro, pour se démarquer des autres gammes
L’iPad Pro M5 devrait marquer une évolution en douceur depuis son passage à l’écran OLED. Outre le nouveau processeur et la hausse de mémoire, Apple chercherait à repositionner la tablette comme un véritable appareil de création professionnelle.
C'est d'ailleurs l'iPad Pro qui se charge désormais d'étrenner la nouvelle génération de processeurs Apple de bureau, comme l'Apple M4 en 2024. Les premiers benchmarks tendent à prouver une belle augmentation des performances qui sera appréciée des professionnels de la vidéo ou des développeurs, mais pas forcément du grand public qui peut se satisfaire d'un iPad Air M3.
Reste à savoir si cette seconde caméra passera le cap de la validation finale. Comme souvent, Apple pourrait réserver la nouveauté à une version ultérieure, le temps de finaliser son intégration logicielle et matérielle. Réponse probable d’ici la fin du mois, lorsque l’entreprise dévoilera enfin la nouvelle génération d’iPad Pro.