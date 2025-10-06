Selon les dernières informations relayées par Bloomberg, Apple aurait bien expérimenté une version du futur iPad Pro dotée d’une double caméra frontale. Le journaliste Mark Gurman indique que cette configuration fait partie des prototypes internes actuellement évalués par l’entreprise et affirme dans sa dernière newsletter qu'il sera présent dans le futur iPad Pro M5 : « Je peux affirmer avec certitude que les iPad Pro M5 d'Apple sont équipés d'un deuxième objectif. Apple a déjà testé certaines fonctionnalités à un stade avancé avant de les retirer (comme certaines capacités de stockage ou certaines fonctionnalités telles qu'un deuxième connecteur Dock sur l'iPad original), mais il serait étrange que cette fonctionnalité soit supprimée à la dernière minute ».

Le second capteur pourrait être utilisé tout simplement pour améliorer les appels vidéos, que l'on tienne la tablette en mode portrait ou en mode paysage. Plus besoin de choisir une position, l'iPad Pro s'adapterait en direct à la prise en main de l'utilisateur.

En combinant ces deux capteurs, Apple pourrait aussi proposer des fonctionnalités inédites, comme un ajustement automatique du champ de vision en fonction du nombre de personnes présentes à l’écran. Une innovation qui s’inscrirait dans la continuité du mode « Cadre centré », déjà présent sur les iPad récents, ou plus récemment sur les iPhone 17.

Pour l’instant, les vidéos d'unboxing ne permettent pas de confirmer cette évolution. Impossible de le distinguer clairement sur les images qui ont été publiées, on ne peut que croire Mark Gurman, même si différentes rumeurs au cours de l'année ont aussi indiqué la présence d'un second capteur frontal.