La vidéo montre le packaging complet de l’iPad Pro M5, avec la boîte officielle, les accessoires inclus et un premier regard détaillé sur la tablette. Si Apple n’a pas encore confirmé l’existence de ce modèle, ces images viennent valider les rumeurs d’un lancement imminent. L’appareil conserve les lignes fines et épurées qui ont fait le succès de la gamme, mais laisse entrevoir quelques ajustements subtils.

Le châssis semble toujours aussi fin avec des bordures réduites, confirmant les choix esthétiques d’Apple sur l'ancienne génération pour mettre en avant la surface d’affichage. Pour rappel, l'iPad Pro M4 propose une épaisseur de 5,1 mm.

Le design semble être d'ailleurs rigoureusement identique à l'iPad Pro M4. Même le visuel sur la boite est similaire, preuve que ce prochain iPad Pro devrait être une mise à jour technique avec comme principale nouveauté le nouveau processeur M5. Ce dernier fera ses premiers pas sur la tablette premium avant une arrivée prochaine dans la gamme MacBook.