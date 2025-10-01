Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le déballage complet d’un iPad Pro M5, quelques jours seulement avant sa présentation officielle par Apple.
La culture du secret d'Apple n'est plus ce qu'elle était. Alors qu’Apple prépare la sortie de sa prochaine tablette tactile, une fuite vient troubler le calendrier bien huilé de la marque. Une vidéo d’unboxing postée sur YouTube par un vidéaste russe qui avait déjà présenté le dernier MacBook Pro M4 trois semaines avant sa sortie en 2024, dévoile déjà le futur iPad Pro M5 sous toutes ses coutures. De quoi offrir un premier aperçu du design et relancer les spéculations à l’approche de la sortie, prévue dans les tous prochains jours.
Un iPad Pro dévoilé avant l'heure, et qui ressemble trait pour trait au précédent modèle
La vidéo montre le packaging complet de l’iPad Pro M5, avec la boîte officielle, les accessoires inclus et un premier regard détaillé sur la tablette. Si Apple n’a pas encore confirmé l’existence de ce modèle, ces images viennent valider les rumeurs d’un lancement imminent. L’appareil conserve les lignes fines et épurées qui ont fait le succès de la gamme, mais laisse entrevoir quelques ajustements subtils.
Le châssis semble toujours aussi fin avec des bordures réduites, confirmant les choix esthétiques d’Apple sur l'ancienne génération pour mettre en avant la surface d’affichage. Pour rappel, l'iPad Pro M4 propose une épaisseur de 5,1 mm.
Le design semble être d'ailleurs rigoureusement identique à l'iPad Pro M4. Même le visuel sur la boite est similaire, preuve que ce prochain iPad Pro devrait être une mise à jour technique avec comme principale nouveauté le nouveau processeur M5. Ce dernier fera ses premiers pas sur la tablette premium avant une arrivée prochaine dans la gamme MacBook.
Des performances en hausse et 12 Go de RAM par défaut
La vidéo ne révèle pas uniquement le design, elle livre aussi les premiers résultats de benchmarks du M5. La puce embarque un CPU 9 cœurs, identique sur le papier à celle du M4. Cependant, il affiche un gain d’environ 10 % en single-core et 15 % en multi-core selon Geekbench. Le cache L2 progresse de 4 à 6 Mo, un détail technique qui contribue à ces performances accrues.
Côté graphique, les résultats sont plus marqués. En test Metal, les performances progressent de 38 % par rapport au M4, et AnTuTu confirme un gain de près de 8 % pour le GPU. Ces chiffres laissent présager une expérience plus fluide pour les usages exigeants des professionnels visés par cette tablette, du montage vidéo à la 3D, en passant par le jeu vidéo.
Autre surprise : le modèle montré dans la vidéo est doté de 12 Go de RAM en configuration 256 Go. Jusqu’ici, seules les versions 1 To et 2 To du M4 atteignaient un tel niveau de mémoire, tandis que les déclinaisons inférieures restaient à 8 Go. Si cela se confirme, les versions 256 et 512 Go du M5 offriraient cette année davantage de RAM, de quoi séduire un public plus large.
L'iPad Pro M5 ne devrait plus tarder, et pourrait être présenté durant le mois d'octobre 2025, en plus d'une nouvelle Apple TV 4K et peut-être d'un nouveau HomePod mini. La fin d'année s'annonce décidément chargée pour les fans de la Pomme.