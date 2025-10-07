Ce futur modèle devrait inaugurer la puce M5, déjà attendue sur le prochain iPad Pro, avec à la clé des gains de performance et une meilleure efficacité énergétique. Apple cherche à harmoniser ses produits autour de cette nouvelle architecture, tout en préparant un renouvellement stratégique avant la période des fêtes.

Du côté de l'iPad Pro, la situation est similaire. Certains modèles voient leurs délais de livraison s'allonger jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les stocks semblent se vider dangereusement, c'est bon signe pour une sortie prochaine de la nouvelle génération de tablette dans quelques semaines.

Aucune keynote n’a encore été annoncée, mais l’entreprise pourrait opter pour une présentation en ligne ou une série de communiqués, comme elle l’a déjà fait par le passé. Si le calendrier se confirme, les premiers exemplaires du MacBook Pro M5 pourraient arriver en boutique dès novembre, juste à temps pour les achats de fin d’année. Si vous ignoriez encore ce que vous alliez commander au Père Noël, on vous invite à patienter quelques jours avant de faire votre liste.