Les stocks de MacBook Pro s’amenuisent sur le site d’Apple. Un signe clair qu’un nouveau modèle devrait arriver d’ici la fin de l’année.
La rentrée aura été chargée pour Apple, entre la sortie de l’iPhone 17 et les rumeurs autour des prochains iPad Pro. Mais la marque à la pomme ne semble pas vouloir en rester là. À l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs signaux laissent penser qu’un autre lancement majeur se profile. Cette fois, il pourrait bien concerner l’un de ses produits les plus emblématiques : le MacBook Pro. Alors que les rumeurs annonçaient un lancement prévu dans le courant de l'année 2026, le journaliste spécialisé dans l'actualité d'Apple, Mark Gurman, vient déjouer les pronostics et prédit qu'un nouveau MacBook pourrait arriver bien plus tôt que prévu, juste à temps pour aller se glisser sous les sapins de Noël.
Les délais s'allongent, signe que quelque chose se prépare chez Apple
Pour en arriver à cette conclusion, il suffit de se pencher sur les délais de livraison des MacBook Pro actuels. Ces derniers s’allongent de jour en jour et certaines configurations affichent déjà la mention « indisponible » sur l’Apple Store. Comme souvent chez Apple, cette raréfaction précède l’arrivée d’une nouvelle génération. Selon Bloomberg, la société finaliserait actuellement le lancement d’un nouveau MacBook Pro, prévu pour les prochaines semaines.
Ce futur modèle devrait inaugurer la puce M5, déjà attendue sur le prochain iPad Pro, avec à la clé des gains de performance et une meilleure efficacité énergétique. Apple cherche à harmoniser ses produits autour de cette nouvelle architecture, tout en préparant un renouvellement stratégique avant la période des fêtes.
Du côté de l'iPad Pro, la situation est similaire. Certains modèles voient leurs délais de livraison s'allonger jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les stocks semblent se vider dangereusement, c'est bon signe pour une sortie prochaine de la nouvelle génération de tablette dans quelques semaines.
Aucune keynote n’a encore été annoncée, mais l’entreprise pourrait opter pour une présentation en ligne ou une série de communiqués, comme elle l’a déjà fait par le passé. Si le calendrier se confirme, les premiers exemplaires du MacBook Pro M5 pourraient arriver en boutique dès novembre, juste à temps pour les achats de fin d’année. Si vous ignoriez encore ce que vous alliez commander au Père Noël, on vous invite à patienter quelques jours avant de faire votre liste.