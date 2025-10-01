En revanche, le timing s’éclaire : ces apparitions chez les régulateurs collent avec un lancement entre fin 2025 et tout début 2026, calendrier déjà soufflé par de multiples sources de l’écosystème Apple. Attendez‑vous donc, côté Pro, à un remplacement des puces M4 par des M5, M5 Pro et M5 Max, sans refonte externe majeure.

Les indices récents convergent : le design resterait inchangé (châssis, mini‑LED, encoche), l’essentiel des nouveautés se jouant à l’intérieur (CPU/GPU, NPU). Un point à surveiller : Apple a refusé le Wi‑Fi 7 sur la génération M4, y compris sur des machines pourtant estampillées « Pro ». Si l’on se fie aux fuites actuelles, l’iPad Pro M5 viserait bien le Wi‑Fi 7, mais le MacBook Pro M5 n’y serait pas listé. Autrement dit, rien ne garantit que les prochains MacBook Pro profiteront, dès cette itération, de la nouvelle norme sans‑fil, un choix déjà pointé l’an dernier dans notre article sur les MacBook Pro M4.