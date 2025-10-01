Des dépôts auprès du régulateur américain des communications laissent entrevoir un nouveau MacBook Pro M5 et plusieurs iPad Pro. Au‑delà du clin d’œil réglementaire, que faut‑il en déduire pour votre achat de Mac d’ici la fin 2025 ?
La Federal Communications Commission (FCC) américaine a publié des documents pointant vers de nouveaux produits Apple, dont un portable identifié sous le numéro de modèle A3434. De quoi alimenter l’hypothèse d’un MacBook Pro M5 imminent, pendant que des références d’iPad Pro (A3357 à A3362) refont surface. Ces dépôts n’annoncent pas des fiches techniques complètes, mais ils tracent souvent un cadre temporel clair : entre l’homologation et la commercialisation, il ne s’écoule généralement que quelques semaines à quelques mois. De quoi remettre en question les plans d’achat de nombreux utilisateurs et soulever une question simple : faut‑il patienter ?
Ce que disent (et ne disent pas) les dépôts FCC
Les documents publics de la FCC confirment surtout l’existence de nouveaux matériels en phase finale de préparation. Le numéro A3434 ne correspond à aucun MacBook Pro actuel, ce qui accréditerait l’arrivée d’un rafraîchissement M5 sur les formats 14 et 16 pouces. À ce stade, aucune spécification détaillée n’est explicitée par l’autorité américaine : pas de fréquences CPU/GPU, pas d’options RAM/SSD, ni de précisions sur l’écran.
En revanche, le timing s’éclaire : ces apparitions chez les régulateurs collent avec un lancement entre fin 2025 et tout début 2026, calendrier déjà soufflé par de multiples sources de l’écosystème Apple. Attendez‑vous donc, côté Pro, à un remplacement des puces M4 par des M5, M5 Pro et M5 Max, sans refonte externe majeure.
Les indices récents convergent : le design resterait inchangé (châssis, mini‑LED, encoche), l’essentiel des nouveautés se jouant à l’intérieur (CPU/GPU, NPU). Un point à surveiller : Apple a refusé le Wi‑Fi 7 sur la génération M4, y compris sur des machines pourtant estampillées « Pro ». Si l’on se fie aux fuites actuelles, l’iPad Pro M5 viserait bien le Wi‑Fi 7, mais le MacBook Pro M5 n’y serait pas listé. Autrement dit, rien ne garantit que les prochains MacBook Pro profiteront, dès cette itération, de la nouvelle norme sans‑fil, un choix déjà pointé l’an dernier dans notre article sur les MacBook Pro M4.
Côté connectique, aucun signal d’une révolution immédiate non plus. Le support de Thunderbolt 5 reste plausible au moins sur les déclinaisons M5 Pro/Max, mais n’est pas déductible des dépôts. D’expérience, Apple réserve ces détails au jour J. Pour l’écran, la piste OLED reste associée à une grande refonte attendue plutôt en 2026, avec un châssis plus fin et — pourquoi pas — un écran tactile sur Mac.
M5 : une mise à jour mineure… avant la vraie rupture en 2026 ?
Les calendriers industriels pointent vers un lancement M5 à la charnière fin 2025 / T1 2026. Historiquement, Apple module ses sorties entre fin d’année (saison des fêtes) et début d’année (janvier/février), en fonction des volumes. Ce M5 s’apparenterait à un « upgrade » musclé — nouvelle gravure, gains CPU/GPU, NPU plus performant pour les usages Apple Intelligence — sans bouleverser l’expérience matérielle du quotidien.
Pour l’utilisateur final, la question du Wi‑Fi reste centrale : le Wi‑Fi 7 démocratise des débits et une latence améliorés, et devient un critère d’achat pour ceux qui envisagent un réseau domestique ou professionnel moderne. Les Mac M4 actuels ont fait l’impasse (limités au Wi‑Fi 6E), et il n’est pas acquis que les M5 corrigent le tir. Si votre priorité est la connectivité long terme, patienter jusqu’à la refonte 2026, associée à l’OLED et potentiellement à des changements de plate‑forme radio — peut avoir du sens.
À l’inverse, si vous visez des performances immédiates (montage, 3D, code, IA locale) et une autonomie déjà excellente, un M5 dès sa sortie restera un upgrade solide par rapport au M4, avec, possiblement, Thunderbolt 5 pour les workflows lourds.
En deux mots sur l’iPad Pro
Les références A3357 à A3362 pointent les iPad Pro M5 (11 et 13 pouces, Wi‑Fi et cellulaires). Et une vidéo d’unboxing a déjà fuité. Tous les détails sont dans notre actu du matin : l’iPad Pro M5 apparaît déjà en vidéo avant l’annonce d’Apple.
En parallèle, la rumeur d’un MacBook Pro OLED plus fin, voire tactile, fin 2026 relance le dilemme « acheter maintenant ou attendre ».
Notre conseil pragmatique : si votre Mac actuel tient encore un an, attendez la grosse révision. Sinon, l’écart M4 → M5 pourrait déjà vous faire gagner du temps de calcul et un confort thermique appréciable au quotidien.