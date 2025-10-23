On le sait, Apple se prépare à la sortie de son tour premier iPhone pliant, dont la sortie devrait avoir lieu en 2026, ou 2027. Mais à côté de ce téléphone, qui se pliera à l'horizontal, tel un livre, un autre smartphone pliant serait aussi en développement.

En effet, selon les informations d'un leaker coréen bien connu, et dont GSMArena se fait l'écho, Apple va aussi sortir un smartphone en mode « Flip », qui se plie à la verticale, comme un téléphone à clapet. La sortie de ce smartphone serait programmée par Apple pour 2028.