Le géant américain devrait investir tous les formats de smartphones pliants. Après un premier iPhone qui serait un modèle « Fold », Apple prévoit plus tard de lancer un modèle « Flip ».
Aujourd'hui, la référence en matière de smartphones pliables, c'est évidemment Samsung, qui a été le grand acteur à l'origine de la démocratisation de cette démocratie. Chaque année, le géant sud-coréen sort dorénavant des modèles se pliant à l'horizontale, dont le dernier est le Galaxy Z Fold 7, et des modèles fermant à la verticale, comme le Galaxy Z Flip. Une tendance qu'Apple va suivre à son tour !
Un iPhone pliant à la verticale arriverait en 2028
On le sait, Apple se prépare à la sortie de son tour premier iPhone pliant, dont la sortie devrait avoir lieu en 2026, ou 2027. Mais à côté de ce téléphone, qui se pliera à l'horizontal, tel un livre, un autre smartphone pliant serait aussi en développement.
En effet, selon les informations d'un leaker coréen bien connu, et dont GSMArena se fait l'écho, Apple va aussi sortir un smartphone en mode « Flip », qui se plie à la verticale, comme un téléphone à clapet. La sortie de ce smartphone serait programmée par Apple pour 2028.
D'autres nouveautés exceptionnelles au programme avec cette sortie
Toujours d'après la même source, cet appareil bénéficiera d'un écran extérieur destiné à l'affichage d'informatiques de base, de notification ainsi que de raccourcis IA. Un appareil qui sera en quelque sorte l'aboutissement d'une série de nouveautés.
En effet, Apple a pour ambition dans les prochaines années de sortir chaque année un nouveau modèle inédit. Après l'iPhone 17 Air lancé cette année, l'an prochain devrait être l'année du tout premier smartphone pliable. Derrière, en 2027, pour les 20 ans de l'iPhone, Apple aurait déjà mis dans son programme la commercialisation de son tout premier iPhone sans bordures - qui réaliserait cette performance grâce à un écran OLED s'enroulant autour des côtés du téléphone. Finalement, en 2028, ce sera au tour de l'iPhone « Flip » d'émerveiller le public.