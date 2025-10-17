Les attentes montent autour du futur premier iPhone pliant d'Apple. Mais il pourrait bien falloir s'armer encore de patience avant son lancement.
Normalement, c'est pour l'année prochaine. Le tout premier iPhone pliant - qui devrait coûter un prix tout de même assez conséquent - devrait selon de nombreuses informations sortir durant l'année 2026. Sauf que les dernières nouvelles que l'on vient d'obtenir sur le sujet pourraient bien indiquer un retard à l'allumage pour ce produit.
Vers une pénurie d'approvisionnement pour le premier iPhone pliable ?
Le développement de l'iPhone pliant est l'objet de toutes les attentions d'Apple, qui est aux petits soins sur le sujet. Et ce, tellement que cela pourrait avoir un impact sur sa date de commercialisation.
En effet, selon une nouvelle note de recherche de la firme japonaise Mizuho Securities, Apple subit un processus de finalisation du design (et particulièrement, de la charnière) qui a tendance actuellement à se prolonger. Résultat, l'approvisionnement en iPhone pliant pourrait être un peu trop bas pour l'année 2026.
Le lancement pourrait être différé à 2027
Le problème évoqué ne repousse pas automatiquement le lancement de l'appareil, mais il pourrait faire qu'Apple soit en difficulté sur les approvisionnements dans le cas d'un lancement en 2026. La direction pourrait en conséquence décider de jouer la sécurité, et différer la commercialisation pour l'année suivante, en 2027, afin d'être plus tranquille à ce niveau-là.
Difficile à ce jour de se faire une idée précise du timing qui sera choisi par la firme de Cupertino. Mais, vu que la date initiale est programmée pour 2026, l'on devrait avoir de nouvelles informations qui fuitent dans les prochains mois de cette fin d'année.
À noter par ailleurs que Mizuho affirme que ce smartphone devrait être doté d'un écran intérieur de 7,58 pouces, et d'un écran extérieur de 5,38 pouces. Soit des dimensions plus réduites que celles de son principal concurrent, le Samsung Galaxy Z Fold 7.