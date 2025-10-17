Le problème évoqué ne repousse pas automatiquement le lancement de l'appareil, mais il pourrait faire qu'Apple soit en difficulté sur les approvisionnements dans le cas d'un lancement en 2026. La direction pourrait en conséquence décider de jouer la sécurité, et différer la commercialisation pour l'année suivante, en 2027, afin d'être plus tranquille à ce niveau-là.

Difficile à ce jour de se faire une idée précise du timing qui sera choisi par la firme de Cupertino. Mais, vu que la date initiale est programmée pour 2026, l'on devrait avoir de nouvelles informations qui fuitent dans les prochains mois de cette fin d'année.

À noter par ailleurs que Mizuho affirme que ce smartphone devrait être doté d'un écran intérieur de 7,58 pouces, et d'un écran extérieur de 5,38 pouces. Soit des dimensions plus réduites que celles de son principal concurrent, le Samsung Galaxy Z Fold 7.