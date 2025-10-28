Pourtant, il serait naïf de résumer la stratégie d'Apple à ce seul produit. En coulisses, l'entreprise prépare déjà la suite : des lunettes connectées plus légères et accessibles, véritables successeurs spirituels du téléphone intelligent. Dans cette perspective, le Vision Pro n'est qu'un luxueux laboratoire. Il permet à Apple de tester ses technologies et, surtout, d'inciter les développeurs à se familiariser avec son système d'exploitation spatial.

Le pari est risqué. Pour l'heure, l'appareil trouve surtout son public dans des niches professionnelles, comme la médecine ou la conception industrielle, où son coût est plus facilement justifiable. Mais pendant ce temps, la concurrence, Meta en tête, inonde le marché de produits plus abordables et construit patiemment son avance. Cette opération séduction suffira-t-elle à convaincre les créateurs de miser sur un avenir encore incertain ? L'enjeu est de taille, car sans eux, le futur connecté d'Apple pourrait bien rester un rêve de présentations. La prochaine conférence des développeurs de juin 2026 nous donnera un premier élément de réponse.