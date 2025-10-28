Le Vision Pro patine et Apple le sait. Pour tenter de relancer la machine, la firme de Cupertino a déroulé le tapis rouge à ses développeurs, espérant les convaincre de croire encore à son « ordinateur spatial ».
Près de trois ans après sa sortie, le constat est sans appel : le Vision Pro est un magnifique objet technologique que peu de monde s'offre et pour lequel encore moins de créateurs développent des applications. Loin du succès fulgurant de l'iPhone, ce coûteux casque peine à trouver sa place. Face à cette situation, et pour accompagner le lancement d'un nouveau modèle M5, Apple a sorti de son chapeau une manœuvre assez inhabituelle : un événement entièrement dédié à sa plateforme de réalité mixte.
Opération reconquête à Cupertino
On sentait comme un air de fébrilité à Cupertino la semaine dernière. Loin de l'habituelle grand-messe de la WWDC, Apple a organisé une « rencontre » plus intime pour les développeurs de son écosystème. Le message était clair : s'il vous plaît, revenez créer pour le Vision Pro. Au programme, des ateliers sur les vidéos immersives, des sessions sur les nouvelles interactions spatiales et même des consultations privées avec les ingénieurs maison. Un traitement de faveur qui en dit long sur l'urgence de la situation.
Il faut dire que les chiffres ne mentent pas. Le nombre d'applications natives stagne dangereusement, et de nombreux développeurs, échaudés par le faible parc installé et le prix exorbitant du casque, ont préféré jeter l'éponge. Apple a beau vanter les mérites de visionOS 26, son nouveau système d'exploitation, la sauce a du mal à prendre. La firme tente de rassurer, de montrer la voie, mais cet effort sonne presque comme un aveu : sans un catalogue d'applications riche, son « ordinateur spatial » risque de rester un simple gadget pour technophiles fortunés.
Le Vision Pro, un tremplin vers l'avenir ?
Pourtant, il serait naïf de résumer la stratégie d'Apple à ce seul produit. En coulisses, l'entreprise prépare déjà la suite : des lunettes connectées plus légères et accessibles, véritables successeurs spirituels du téléphone intelligent. Dans cette perspective, le Vision Pro n'est qu'un luxueux laboratoire. Il permet à Apple de tester ses technologies et, surtout, d'inciter les développeurs à se familiariser avec son système d'exploitation spatial.
Le pari est risqué. Pour l'heure, l'appareil trouve surtout son public dans des niches professionnelles, comme la médecine ou la conception industrielle, où son coût est plus facilement justifiable. Mais pendant ce temps, la concurrence, Meta en tête, inonde le marché de produits plus abordables et construit patiemment son avance. Cette opération séduction suffira-t-elle à convaincre les créateurs de miser sur un avenir encore incertain ? L'enjeu est de taille, car sans eux, le futur connecté d'Apple pourrait bien rester un rêve de présentations. La prochaine conférence des développeurs de juin 2026 nous donnera un premier élément de réponse.