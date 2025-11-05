Ce MacBook va s'adresser à un public d'étudiants, aux entreprises ainsi qu'à des utilisateurs occasionnels. Autant de clients qui feraient un usage léger de leur ordinateur, usage fait de navigation sur le web, de travail sur de la documentation ou d'édition léger de média.

Avec cette catégorie en vue, Apple va pouvoir se permettre d'intégrer des composants moins haut de gamme (et donc moins cher) dans ce MacBook, qui aura droit à une puce d'iPhone ainsi qu'à un écran LCD bas de gamme - écran qui devrait être un peu plus petit que les 13,6 pouces d'usage.

Grâce à ce choix, Apple serait en capacité de commercialiser cet appareil à moins de 1 000 dollars. Bloomberg estime même qu'il devrait coûter à un prix environnant les 600 dollars. Sa sortie est attendue pour le premier semestre 2026. Un nouveau must à venir, pour son rapport qualité/prix ?