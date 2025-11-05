Apple va faire mal à la concurrence l'an prochain. La marque à la pomme croquée compterait en effet lancer un nouveau MacBook beaucoup moins cher que les modèles habituels !
On le sait, l'an prochain Apple compte sortir énormément de nouveaux produits, ce qui devrait particulièrement marquer le marché de la tech. Mais 2026 ne devrait pas, au sein de la firme de Cupertino, être seulement marqué par ce gigantisme ainsi que le lancement du premier iPhone pliable. Car il y aura aussi de la nouveauté à attendre du côté des MacBook.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Apple veut maintenant son MacBook petit budget
Vous aimez le design des MacBook Pro et MacBook Air, mais les avez toujours trouvés trop cher pour votre portefeuille ? Eh bien, réjouissez-vous, car une version petit budget arriverait enfin sur le marché en 2026.
C'est Bloomberg qui nous apprend cette nouvelle intéressante. Connu en interne sous le nom de code de J700, l'appareil est déjà mis à l'essai au sein des équipes d'Apple, alors que les fournisseurs du groupe ont entamé une phase précoce de production. L'objectif d'Apple avec cet appareil est de pouvoir concurrencer les Chrombooks et les PC entrée de gamme.
Un appareil qui sera vendu à moins de 1 000 dollars
Ce MacBook va s'adresser à un public d'étudiants, aux entreprises ainsi qu'à des utilisateurs occasionnels. Autant de clients qui feraient un usage léger de leur ordinateur, usage fait de navigation sur le web, de travail sur de la documentation ou d'édition léger de média.
Avec cette catégorie en vue, Apple va pouvoir se permettre d'intégrer des composants moins haut de gamme (et donc moins cher) dans ce MacBook, qui aura droit à une puce d'iPhone ainsi qu'à un écran LCD bas de gamme - écran qui devrait être un peu plus petit que les 13,6 pouces d'usage.
Grâce à ce choix, Apple serait en capacité de commercialiser cet appareil à moins de 1 000 dollars. Bloomberg estime même qu'il devrait coûter à un prix environnant les 600 dollars. Sa sortie est attendue pour le premier semestre 2026. Un nouveau must à venir, pour son rapport qualité/prix ?