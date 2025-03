Apple prépare un appareil hybride pliable combinant les fonctionnalités du MacBook et de l'iPad. Selon l'analyste Jeff Pu, cet appareil serait doté d'un écran parmi les plus grands jamais vus sur la gamme Mac et ne fonctionnerait pas sous iPadOS, pour proposer aux professionnels une expérience plus proche de celle d'un ordinateur traditionnel, la portabilité en prime.