Troisième nouveauté évoquée par Macworld : une évolution de la fonction Localisation précise. Déjà disponible sur l'AirTag actuel, elle pourrait ici gagner en efficacité afin de permettre une recherche plus rapide et plus intuitive à courte distance. Le rapport souligne que ces améliorations pourraient être liées à un futur matériel intégrant une puce Ultra Wideband plus récente, bien que cette hypothèse ne soit pas encore confirmée.

Les références présentes dans le code laissent entendre que ces ajustements sont étroitement liés à iOS 26, sans préciser s’ils nécessiteront un nouveau modèle ou si une simple mise à jour logicielle suffira. Si ces informations se confirment, le second modèle du traceur connecté d'Apple devrait voir le jour durant le premier semestre 2026, les fonctionnalités logicielles étant alignées sur le calendrier de sortie d'iOS 26.