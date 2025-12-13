Des lignes de code découvertes dans une version interne d'iOS 26 dévoilent les contours du prochain traceur connecté de la marque à la pomme. Le dispositif, attendu pour la première moitié de 2026, s'annonce équipé de fonctions inédites pour renforcer la précision de localisation.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs s'accumulent autour d'une deuxième génération de l'accessoire de suivi lancé par Apple en 2021. Cette fois, ce n'est pas une simple spéculation : Macworld affirme avoir eu accès à une build non publique d'iOS 26. Dans ce code se cachent des références explicites à une mise à jour proposant trois axes d'amélioration concernant directement la nouvelle génération d'AirTag : un meilleur suivi des objets en mouvement, une résistance accrue à la saturation Bluetooth dans les lieux fréquentés et un affinage de la fonction de recherche de précision.
Une localisation plus fiable lorsque l’objet est en mouvement
Première évolution mise en évidence par cette fuite : l’apparition d’une fonctionnalité baptisée « Improved Moving ». Concrètement, cette dernière vise à aider l'utilisateur à localiser son Apple AirTag même lorsque celui-ci est en train de se déplacer. Actuellement, le traceur de première génération rencontre certaines limites dans ce type de situation. Apple chercherait donc à corriger ce défaut en permettant une géolocalisation plus fluide et continue, y compris pour un bagage en transit ou un sac transporté dans un véhicule, par exemple. Pour l'heure, aucun détail technique n’est toutefois fourni sur la méthode employée par Apple.
Un suivi plus précis dans les lieux très fréquentés
Le code d’iOS 26 fait également référence à une amélioration du fonctionnement de l’AirTag dans les zones densément peuplées. Le traceur repose actuellement sur les signaux Bluetooth émis par les appareils Apple environnants pour estimer sa position. Dans les lieux très fréquentés, cette approche peut se heurter à une saturation des canaux Bluetooth, ce qui réduit fatalement la fiabilité des données. Le géant de Cupertino travaillerait sur une solution pour limiter cet effet de congestion et maintenir une localisation plus cohérente, même dans des espaces où de nombreux appareils sont présents simultanément. Là encore, le mécanisme précis n’est pas détaillé dans la fuite.
Des ajustements autour de la localisation de précision
Troisième nouveauté évoquée par Macworld : une évolution de la fonction Localisation précise. Déjà disponible sur l'AirTag actuel, elle pourrait ici gagner en efficacité afin de permettre une recherche plus rapide et plus intuitive à courte distance. Le rapport souligne que ces améliorations pourraient être liées à un futur matériel intégrant une puce Ultra Wideband plus récente, bien que cette hypothèse ne soit pas encore confirmée.
Les références présentes dans le code laissent entendre que ces ajustements sont étroitement liés à iOS 26, sans préciser s’ils nécessiteront un nouveau modèle ou si une simple mise à jour logicielle suffira. Si ces informations se confirment, le second modèle du traceur connecté d'Apple devrait voir le jour durant le premier semestre 2026, les fonctionnalités logicielles étant alignées sur le calendrier de sortie d'iOS 26.