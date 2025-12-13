Apple garde ses secrets jalousement, mais son code source raconte une autre histoire. Dans les entrailles de ses versions de développement se cachent des indicateurs techniques qui activent ou désactivent les futures fonctionnalités. Ces marqueurs numériques portent des annotations précises sur leur date de livraison prévue. Analysés par les experts, ils dévoilent ce que le géant californien mijote pour les trois prochaines années.

Les découvertes sont éloquentes. iOS 26.4 s'annonce comme une mise à jour conséquente centrée sur l'application Santé, qui recevra une refonte complète de son interface. Les catégories seront réorganisées, la saisie des données médicales simplifiée, et un assistant dopé à l'intelligence artificielle pourrait même faire son apparition pour interpréter les métriques biométriques. Apple transforme son application santé en véritable tableau de bord médical personnel.