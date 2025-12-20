LG dévoile sa toute nouvelle barre de son H7, qui sera au coeur de son écosystème audio modulaire Sound Suite, le tout, exploitant la technologie Dolby Atmos FlexConnect.
À quelques semaines du CES 2026, LG continue de dévoiler quelques-unes des nouveautés qui seront exposées sur le célèbre salon high-tech. Après sa technologie Micro RGB Evo, le groupe dévoile un nouvel écosystème audio modulaire Sound Suite, à base de Dolby Atmos FlexConnect, pour une flexibilité totale.
Une nouvelle barre de son H7 compatible Dolby Atmos FlexConnect
Selon le fabricant, ce nouvel écosystème promet de s’intégrer de façon fluide aux téléviseurs premium de la marque, offrant aux utilisateurs la possibilité d’associer librement l’ensemble de ses éléments sans fil. On retrouve ici un ensemble audio domestique modulaire centré sur la nouvelle barre de son H7, la première à intégrer la technologie Dolby Atmos FlexConnect.
Si la barre de son H7 joue le rôle d’élément central, la technologie Dolby Atmos FlexConnect assure également une compatibilité avec n’importe quel téléviseur via HDMI, élargissant encore les possibilités d’usage. Rappelons que la technologie Dolby Atmos FlexConnect permet aux utilisateurs de placer les enceintes sans forcément se soucier de leur position exacte dans la pièce, la calibration étant gérée par un logiciel pour aboutir rapidement, et automatiquement, au meilleur réglage audio possible.
Sous le capot, la nouvelle barre de son signée LG embarque un puissant processeur Alpha 11 AI Processor Gen 3. C'est le même que celui qui anime les téléviseurs OLED de la marque, et qui est doté ici de diverses fonctions boostées à l'IA, toutes dédiées bien sûr à optimiser le rendu audio.
LG s’appuie sur des fonctions d’intelligence artificielle afin d’optimiser le rendu sonore en temps réel. Avec AI Sound Pro+, le processeur est par exemple en mesure de convertir automatiquement une source stéréo en une scène multicanale immersive, mais aussi d'adapter et d'affiner le rendu audio en fonction du type de programme visionné (film, série, sport, etc.). De son côté, Sound Follow, basé sur la bande ultralarge (UWB), promet d'ajuster le point d’écoute en fonction de la position de l’utilisateur.
Un système compatible (quand même) avec n'importe quel téléviseur
Avec les enceintes surround M7 et M5, et le caisson de basses W7, LG promet un total de 27 configurations possibles, et une modularité à même de concevoir une installation sur mesure, qu’il s’agisse d’un dispositif compact ou au contraire d’un véritable système home cinéma gargantuesque, allant jusqu’à 13.1.7 canaux.
LG prévoit insiste sur une « intégration étroite » avec l'ensemble de sa gamme de téléviseurs premium 2026 à venir, ainsi qu’à certains modèles 2025, grâce à une prochaine mise à jour logicielle, ouvrant la voie à de nouvelles expériences immersives en Dolby Atmos.
De son côté, FlexConnect va permettre une optimisation automatique du rendu sonore, en fonction de la position des enceintes dans la pièce, pour une répartition idéale des canaux Dolby Atmos.
L'autre grande force de cette suite LG Sound Suite, c'est son fonctionnement sans-fil, qui permet une totale liberté du côté de l'installation. L'ensemble est également compatible Wi-Fi et Bluetooth, pour diffuser directement de l'audio en provenance d'un appareil mobile par exemple.
LG et Dolby prévoient de lever le voile sur cette Sound Suite à l’occasion du CES 2026, organisé à Las Vegas du 6 au 9 janvier. Les visiteurs du salon pourront découvrir la solution à travers des démonstrations organisées directement sur l’espace d’exposition de LG. À l'heure actuelle, ni la date de lancement sur le marché ni la grille tarifaire n’ont encore été précisées.