Si la barre de son H7 joue le rôle d’élément central, la technologie Dolby Atmos FlexConnect assure également une compatibilité avec n’importe quel téléviseur via HDMI, élargissant encore les possibilités d’usage. Rappelons que la technologie Dolby Atmos FlexConnect permet aux utilisateurs de placer les enceintes sans forcément se soucier de leur position exacte dans la pièce, la calibration étant gérée par un logiciel pour aboutir rapidement, et automatiquement, au meilleur réglage audio possible.

Sous le capot, la nouvelle barre de son signée LG embarque un puissant processeur Alpha 11 AI Processor Gen 3. C'est le même que celui qui anime les téléviseurs OLED de la marque, et qui est doté ici de diverses fonctions boostées à l'IA, toutes dédiées bien sûr à optimiser le rendu audio.

LG s’appuie sur des fonctions d’intelligence artificielle afin d’optimiser le rendu sonore en temps réel. Avec AI Sound Pro+, le processeur est par exemple en mesure de convertir automatiquement une source stéréo en une scène multicanale immersive, mais aussi d'adapter et d'affiner le rendu audio en fonction du type de programme visionné (film, série, sport, etc.). De son côté, Sound Follow, basé sur la bande ultralarge (UWB), promet d'ajuster le point d’écoute en fonction de la position de l’utilisateur.