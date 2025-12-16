Si le MRGB95 incarne la vitrine technologique de cette nouvelle génération de LCD, LG ne compte pas s’arrêter à un modèle unique. Le constructeur prépare également les MRGB9M et MRGB85, dessinant les contours d’une gamme Micro RGB déjà structurée. Le MRGB95 sera décliné en 75, 86 et jusqu’à 100 pouces, confirmant l’orientation très haut de gamme et grands formats de cette technologie. Le MRGB9M se distinguera par une approche plus premium encore, avec l’intégration d’un boîtier de connexion sans fil ZeroConnect, repensé pour 2026, tandis que le MRGB85 visera un positionnement plus accessible, sans doute avec un nombre de zones et des traitements vidéo revus à la baisse.