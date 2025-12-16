LG ne se sera pas pressé. Mais en officialisant enfin sa technologie Micro RGB evo à quelques semaines du CES 2026, le constructeur coréen confirme un virage stratégique majeur : le LCD n’est plus un plan B face à l’OLED, mais un terrain d’innovation à part entière.
Au-delà de la prouesse technologique, ce positionnement en dit long sur l’évolution du marché des téléviseurs haut de gamme. LG ne se contente pas d’introduire une nouvelle brique technique : la marque souhaite redéfinir la place du LCD face à l’OLED, dans un contexte de concurrence de plus en plus agressive.
Micro RGB : LG entre officiellement dans la course
Repéré il y a quelques temps parmi les "Innovation Awards" du CES 2026 et désormais annoncé comme une première mondiale pour la marque, le LG Micro RGB evo (MRGB95) devient le nouveau téléviseur LCD vitrine du constructeur. Une confirmation attendue, alors que certains concurrents ont déjà pris un temps d'avance sur cette technologie, à l'image d'Hisense et de Samsung.
Si le MRGB95 incarne la vitrine technologique de cette nouvelle génération de LCD, LG ne compte pas s’arrêter à un modèle unique. Le constructeur prépare également les MRGB9M et MRGB85, dessinant les contours d’une gamme Micro RGB déjà structurée. Le MRGB95 sera décliné en 75, 86 et jusqu’à 100 pouces, confirmant l’orientation très haut de gamme et grands formats de cette technologie. Le MRGB9M se distinguera par une approche plus premium encore, avec l’intégration d’un boîtier de connexion sans fil ZeroConnect, repensé pour 2026, tandis que le MRGB85 visera un positionnement plus accessible, sans doute avec un nombre de zones et des traitements vidéo revus à la baisse.
Pour définir cette technologie, LG ne parle jamais de "MiniLED RGB", préférant imposer son propre vocabulaire. Une stratégie assumée, sans doute car il s’agit moins d’améliorer le MiniLED existant que de redéfinir le rétroéclairage LCD haut de gamme, en s’affranchissant des limites liées aux LED blanches et aux filtres de couleur. Le principe est désormais bien connu : des LED rouges, vertes et bleues indépendantes, capables de produire directement la couleur. À la clé, moins de pertes optiques, une meilleure efficacité lumineuse et surtout une promesse forte sur la colorimétrie.
Une promesse colorimétrique spectaculaire sur le papier
Voilà l'argument central de LG avec cette nouvelle série de téléviseurs Micro RGB. Le constructeur revendique une couverture à 100 % des espaces BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB, avec certification Intertek à l’appui. Une annonce rare, voire inédite sur un téléviseur LCD grand public.
Techniquement, cette technologie RGB LED rend cette ambition crédible. Mais dans les faits, peu de contenus exploitent aujourd’hui le Rec.2020 dans son intégralité. La majorité des films et séries restent étalonnés en DCI-P3, y compris en Dolby Vision. LG ne vise donc pas uniquement le home cinéma tel qu’on le consomme aujourd’hui, mais plutôt une forme de téléviseur "future-proof", capable d’accompagner l’évolution des standards HDR.
Au-delà du rétroéclairage, c’est le traitement vidéo qui apparaît comme le pilier du Micro RGB evo. En intégrant l’Alpha 11 Gen 3, jusqu’ici réservé aux OLED premium, LG applique au LCD plus d’une décennie de savoir-faire : gestion fine de la luminance, algorithmes de contraste, maîtrise des transitions dans les basses lumières.
Les zones d’ombre qui subsistent
À ce stade, le tableau reste volontairement incomplet. Les données les plus sensibles, comme la luminosité réelle, la gestion du blooming, la consommation énergétique ou le positionnement tarifaire, restent hors champ. Un choix qui n’a rien d’anodin. LG sait que ces critères seront décisifs pour juger la pertinence du Micro RGB face aux MiniLED les plus agressifs… comme face à ses propres OLED.
Ce silence traduit surtout une volonté claire, celle d'éviter toute comparaison frontale prématurée. Le Micro RGB n’est ni présenté comme un successeur, ni comme un challenger direct de l’OLED, mais comme une troisième voie, pensée pour occuper un espace premium encore en recomposition.
