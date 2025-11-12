Tous misent sur une démocratisation progressive de cette technologie à partir de 2026, notamment grâce à des modèles plus accessibles d'entrée de jeu, comme Hisense l'a laissé entendre il y a quelques mois. Car pour l’instant, cette technologie reste réservée à des téléviseurs XXL avec des prix élevés.



LG, fidèle à sa stratégie de prudence technologique, semble avoir attendu le bon moment pour entrer dans la danse. La marque ne renonce pas à l’OLED, mais prépare un LCD nouvelle génération destiné à rivaliser avec les MiniLED les plus performants du marché. On apprend en effet, via un communiqué portant sur les produits récompensés au CES 2026, qu'un certain "téléviseur LCD premium doté de la technologie Micro RGB" sera de la partie, sans donner le moindre détail sur la diagonale, la luminosité ou le nom de la gamme. Un silence sans doute volontaire, la marque garde ses cartouches pour le CES 2026, où elle devrait enfin lever le voile sur son futur téléviseur haut de gamme.



Ce premier modèle Micro RGB s’ajoutera ainsi aux piliers du catalogue 2026 : la nouvelle gamme OLED, dont le constructeur n’a encore rien dévoilé, et le Signature OLED T (transparent), à nouveau récompensé cette année.