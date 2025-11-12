LG s’apprête à franchir un nouveau cap dans le domaine du LCD haut de gamme. Après des années de domination sur la scène OLED, la marque coréenne devrait dévoiler son premier téléviseur Micro RGB au CES 2026.
Très ambitieuse, la technologie Micro RGB, ou MiniLED RGB chez d'autres, fait couler beaucoup d'encre et risque d'être la star du CES 2026. Preuve en est, LG s’apprête à présenter son tout premier téléviseur équipé de cette technologie, fraîchement récompensé d’un CES Innovation Award avant même son dévoilement officiel.
Le MicroRGB, prochaine révolution du LCD
Sous le nom un peu abscons de "Micro RGB", que l'on retrouve chez d'autres constructeurs en tant que RGB LED ou MiniLED RGB, se cache une évolution majeure du rétroéclairage des téléviseurs LCD. Là où le MiniLED repose sur un rétroéclairage à base de diodes qui émettent une lumière blanche combinée à un filtre de couleur, le Micro RGB utilise des LED rouges, vertes et bleues indépendantes, capables de générer directement la couleur.
Cette approche élimine une partie des pertes optiques et permet d’obtenir une précision chromatique bien supérieur, un contraste plus profond et présente aussi des avantages en matière d'efficacité énergétique. Certains prototypes sont déjà annoncés avec une couverture proche du Rec.2020, un espace colorimétrique que même les meilleurs OLED peinent à égaler.
Pour résumer, le Micro RGB combine la puissance lumineuse du MiniLED à une colorimétrie annoncée meilleure que l’OLED.
LG rejoint la course au RGB, après Samsung, Hisense, Sony
LG n’est pas le premier à se lancer. En 2025, Samsung et Hisense ont ouvert le bal avec des modèles spectaculaires, comme le Hisense 116UX et le Samsung MR115F, suivis de Sony, qui a déjà dévoilé sa technologie RGB LED à la presse à l'occasion de l'IFA, avec un premier produit attendu pour 2026.
Tous misent sur une démocratisation progressive de cette technologie à partir de 2026, notamment grâce à des modèles plus accessibles d'entrée de jeu, comme Hisense l'a laissé entendre il y a quelques mois. Car pour l’instant, cette technologie reste réservée à des téléviseurs XXL avec des prix élevés.
LG, fidèle à sa stratégie de prudence technologique, semble avoir attendu le bon moment pour entrer dans la danse. La marque ne renonce pas à l’OLED, mais prépare un LCD nouvelle génération destiné à rivaliser avec les MiniLED les plus performants du marché. On apprend en effet, via un communiqué portant sur les produits récompensés au CES 2026, qu'un certain "téléviseur LCD premium doté de la technologie Micro RGB" sera de la partie, sans donner le moindre détail sur la diagonale, la luminosité ou le nom de la gamme. Un silence sans doute volontaire, la marque garde ses cartouches pour le CES 2026, où elle devrait enfin lever le voile sur son futur téléviseur haut de gamme.
Ce premier modèle Micro RGB s’ajoutera ainsi aux piliers du catalogue 2026 : la nouvelle gamme OLED, dont le constructeur n’a encore rien dévoilé, et le Signature OLED T (transparent), à nouveau récompensé cette année.