Le principe à l'œuvre est on ne peut plus simple à comprendre. Traditionnellement, les films de cinéma sont tournés ou diffusés à 24 images par seconde, une cadence héritée de l’époque de la pellicule. Ce rythme, adopté à la fin des années 1920 pour synchroniser l’image et le son tout en limitant la quantité de film utilisée, a fini par définir la texture même du cinéma, ce à quoi il ressemble. Cette manière d'aborder le mouvement participe pleinement à la signature visuelle du septième art, par habitude de visionnage peut-être, mais sans doute aussi car elle apporte une touche de réalisme poétique, où chaque mouvement conserve une part d’imperfection, presque organique. Une approche que l’essor du cinéma numérique, plus lisse et plus “parfait”, a peu à peu fait disparaître… mais c’est un autre sujet.