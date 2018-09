Des réalisateurs partent en guerre contre les fabricants de TV

L'interpolation de mouvement déjà contestée par le passé

Les trois réalisateurs Christopher Nolan (Justice League, Interstellar, Inception...), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread, Inherent Vice...) et Jonathan Mostow (The Professional, Terminator 3...), se sont récemment réunis afin de lutter ensemble contre le, cette forme de traitement vidéo désormais nativement intégré à la grande majorité des téléviseurs, et qu'ils accusent de "déformer" leur travail.Le, également appelé interpolation de mouvement ou de trame dans la langue de Molière, est une forme de traitement vidéo destinée à rendre les images plus lisses. Initialement prévu pour n'être utilisé que dans certains cas bien particuliers, il a pourtant, depuis maintenant plusieurs années, été nativement intégré au sein de la plupart des téléviseurs grand public.Un fait qu'ont dénoncé les trois hommes par le biais d'une lettre envoyée à la Directors Guild of America (DGA), syndicat professionnel qui représente les intérêts des réalisateurs de cinéma et de télévision dans l'industrie américaine du cinéma, et dans laquelle on pouvait lire :Une lettre également accompagnée d'un sondage qui mettrait en lumière le fait que tous les plus grands réalisateurs d'Hollywood seraient opposés à la standardisation de cet effet vidéo.Reste maintenant à savoir si cette nouvelle attaque contre leportera ses fruits. L'effet vidéo ayant déjà été attaqué il y a 4 ans par le biais d'une pétition lancée par une réalisatrice, et qui, malgré ses 12 000 signatures, n'avait pas réussi à faire bouger les choses.En attendant la réponse, on vous propose de découvrir en image ce à quoi sert concrètement le