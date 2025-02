Il parait logique de penser qu'en augmentant la netteté… l'image sera plus nette ! C'est sans savoir que la netteté est induite par d'autres éléments (la résolution, le signal source, l'upscaling, etc.) et que pousser ce réglage revient souvent à créer d'autres problèmes visibles qui vont venir dénaturer l'image.



En réalité, ce réglage ne rend pas l’image plus détaillée, mais applique un traitement numérique qui accentue artificiellement les contours. Résultat ? Vous obtenez des halos autour des objets (l’effet de "double contour"), un grain excessif et une image plus dure et artificielle, particulièrement visible sur les textures fines comme la peau ou les feuillages.