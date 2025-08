Ces conseils ne remplaceront certes pas un travail de calibration réalisé à l'aide d'outils professionnels. En revanche, c'est un bon début pour vous familiariser avec votre téléviseur, ses différents modes d'images, son menu et ses diverses options vidéo (et pourquoi pas audio), et ainsi tenter de profiter d'une expérience cinéma plus fidèle et de contenus sportifs plus fluide.