En tant que testeur, j’ai toujours trouvé que le Filmmaker Mode était l’un des plus beaux symboles du fossé entre la théorie et la pratique. Sur le banc de test, il est exemplaire. Dans la vie réelle, c'est beaucoup plus mitigé. Avec cette version 1.1, on assiste enfin à un pas en avant de la part de l'UHD Alliance et des studios. Car oui, il était dommage de ne pas exploiter les capteurs de luminosité présents sur les téléviseurs, alors même que les formats HDR prennent en compte la luminosité de la pièce, avec l'HDR10+ Adaptive et le Dolby Vision IQ. Au final, l'UHD Alliance a tranché : l'adaptation à la luminosité ambiante n'est pas un "mauvais" traitement d'image comme ceux qui modifient le signal vidéo, à l'instar des "motion smoothing" et autres "sharpness booster".