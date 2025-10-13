Pour beaucoup d'utilisateurs, le Filmmaker Mode est "trop sombre". S'il est vrai que, dans une pièce plongée dans l'obscurité, ce mode nous fait vivre une expérience cinéma telle que les réalisateurs l'ont voulu, la réalité est tout autre lorsqu'un rayon de soleil ou une autre source lumineuse entre en jeu. Et en effet, les conditions de visionnage dans la plupart des foyers ne sont sans doute pas tels que les créateurs du Filmmaker Mode l'ont imaginé.
À la base, le Filmmaker Mode est calibré pour des conditions de visionnage où la luminosité ambiante n'excède pas 5 nits ; autrement dit, pour visionner un film le soir, toutes lumières éteintes. Mais dans la réalité, ces conditions ne sont pas toujours réunies… C’est précisément ce problème que la nouvelle version du Filmmaker Mode 1.1 vient enfin corriger. Et mine de rien, c’est peut-être la plus importante évolution de ce mode depuis sa création.
Un mode jugé trop sombre pour nos environnements domestiques
Lors de nos tests de téléviseurs, nous activons, dès qu'il est disponible, le Filmmaker Mode pour réaliser nos mesures à la sonde et visionner certaines mires et passages de films, le tout dans une pièce plongée dans l'obscurité. Contrairement à d'autres modes d'images disponibles sur les téléviseurs, le Filmmaker Mode désactive tout traitement d'image superflu. Très généralement, c'est le mode d'image à privilégier pour profiter au mieux des films et séries avec une colorimétrie juste, des tons respectés, sans artifices, ni effet "soap opera".
L'idée de l'UHD Alliance lors du lancement de ce mode n'était autre que de visionner les films, à la maison, au plus près de la manière dont ils ont été conçus et étalonnés. Si cela dépend aussi des capacités du diffuseur à reproduire de larges palettes de couleurs, des pics lumineux précis en HDR, ou encore des dégradés et des noirs profonds et nuancés, l'expérience visuelle est aussi largement impactée par les conditions de visionnage et ce que les ingénieurs n’avaient pas prévu, c’est que nous ne vivons pas dans des salles de projection.
À vrai dire, beaucoup d'utilisateurs se plaignent du Mode Filmmaker, jugé "trop sombre". Le fait est que nos environnements domestiques ne rendent pas toujours l'usage de ce mode agréable dès qu'une lampe ou une autre source de lumière pénètre l'environnement. Et en pleine journée, quand la lumière naturelle envahit la pièce, c'est bien pire.
Conçu pour une luminance ambiante de référence d’environ 5 nits soit l’équivalent d’une salle de cinéma plongée dans le noir (bien inférieure à celle d’un salon en journée (100 à 300 nits), le Filmmaker Mode devient vite trop peu lumineux dans un salon ordinaire. Les scènes sombres perdent leurs détails, les visages s’enfoncent dans l’ombre et l’image paraît terne, même sur les téléviseurs les plus performants.
Filmmaker Mode 1.1 : une mise à jour qui change tout
Ce décalage entre l’intention artistique et les conditions réelles d’usage a longtemps limité l’intérêt de ce mode, pourtant salué pour sa justesse. C’est précisément pour combler ce fossé que l’UHD Alliance introduit aujourd’hui le Filmmaker Mode 1.1 : une mise à jour capable d’adapter automatiquement la luminosité de l’image grâce au capteur de lumière ambiante du téléviseur, afin de préserver la lisibilité sans trahir la colorimétrie ni les noirs. Une évolution attendue depuis longtemps, qui promet de rendre ce mode enfin agréable à utiliser au quotidien, et non plus réservé aux séances du soir dans l’obscurité totale.
Avec sa version 1.1, le Filmmaker Mode s’appuie désormais sur le capteur de luminosité du téléviseur pour ajuster la luminance de l’image selon la clarté de la pièce. En plein jour, le téléviseur augmente légèrement la luminosité pour préserver les détails dans les zones sombres, sans altérer la colorimétrie ni les noirs. Et la nuit, lorsque la pièce retrouve sa pénombre, le mode revient à son rendu d’origine.
C’est une évolution simple, presque évidente, mais qui change tout, le Filmmaker Mode va enfin devenir plus intuitif et agréable à utiliser au quotidien, sans qu'il ne soit forcément nécessaire de se plonger dans le noir pour en profiter.
L’UHD Alliance a par ailleurs tenu à rassurer les puristes de l'image, cette adaptation ne modifie ni les couleurs ni la température de l’image. Tout repose sur un ajustement de la luminance perçue, calqué sur le comportement de l’œil humain face à la lumière ambiante.
Une évolution déjà en place sur certains téléviseurs
Les téléviseurs LG OLED G5 et C5 sont les premiers à intégrer ce nouveau "Ambient Filmmaker Mode". Des marques comme Panasonic, Philips ou Samsung devraient suivre, et il est probable que certains modèles récents reçoivent la fonction via une mise à jour logicielle.
Lors d’une démonstration organisée aux studios Warner Bros., la version 1.1 a été présentée sur un téléviseur LG OLED C5, avec le film A Nightmare on Elm Street 4. Steven Fierberg, le directeur de la photographie, a confié être “plus heureux du rendu aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été”. Un détail qui en dit long : même les créateurs y retrouvent leur compte.
En tant que testeur, j’ai toujours trouvé que le Filmmaker Mode était l’un des plus beaux symboles du fossé entre la théorie et la pratique. Sur le banc de test, il est exemplaire. Dans la vie réelle, c'est beaucoup plus mitigé. Avec cette version 1.1, on assiste enfin à un pas en avant de la part de l'UHD Alliance et des studios. Car oui, il était dommage de ne pas exploiter les capteurs de luminosité présents sur les téléviseurs, alors même que les formats HDR prennent en compte la luminosité de la pièce, avec l'HDR10+ Adaptive et le Dolby Vision IQ. Au final, l'UHD Alliance a tranché : l'adaptation à la luminosité ambiante n'est pas un "mauvais" traitement d'image comme ceux qui modifient le signal vidéo, à l'instar des "motion smoothing" et autres "sharpness booster".