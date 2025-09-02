Le laboratoire Dolby dévoile Vision 2, une technologie HDR premium axée sur la qualité d’image et la simplicité d’usage. Au programme : un moteur d’image repensé et une fonction à base d’IA pour adapter le rendu à vos contenus, mais aussi à votre téléviseur et à votre environnement.
Alors que tous les contenus des plateformes de streaming ne sont pas encore compatibles avec Dolby Vision ni en 4K, Dolby lance une nouvelle version de sa technologie HDR. Côté matériel, Hisense ouvre le bal en annonçant l’intégration sur ses téléviseurs haut de gamme, dont ses nouveaux modèles RGB Mini-LED. Côté diffusion, Canal+ s’engage à prendre en charge ce format, ouvrant la voie à des films, séries et compétitions sportives optimisés de la captation à l’écran.
Ce qui change concrètement
Au cœur de Vision 2 se trouve un moteur d’image de nouvelle génération, conçu pour exploiter pleinement les capacités des téléviseurs modernes (pics de luminosité plus élevés, gradation locale plus fine, volumes de couleur élargis). L’objectif de Dolby est de proposer une dynamique mieux maîtrisée, des couleurs plus justes et une gestion plus précise des scènes difficiles, sans trahir l’intention artistique des créateurs.
Cette nouvelle itération du HDR de Dolby mise sur la techno Content Intelligence conçue pour faire le lien entre la salle d’étalonnage des studios et votre salon. Grâce à l'intelligence artificielle, le téléviseur adapterait automatiquement son rendu au contenu diffusé sur sa dalle : type de programme, caractéristiques de l’écran et conditions de visionnage (pièce sombre ou lumineuse)… Le but est d’atteindre la meilleure qualité d'image possible sans passer par d'obscurs réglages. Une scène nocturne de film, un match de football sous un éclairage éclatant ou un jeu vidéo monde ouvert contrasté déclencheraient des optimisations d'affichage en temps réel.
À cela s'ajoute la nouvelle fonction Authentic Motion qui va bien plus loin que du HDR et qui garantirait à vos contenus une fluidité parfaite, image par image. On demande à voir.
Quid de l'adoption ?
Reste l’enjeu clé : l’adoption. Avec Hisense en éclaireur côté produit (notamment les modèles pourvus de puces MediaTek Pentonic 800) et Canal+ côté diffusion, le terrain commence à se baliser. Reste à voir à quelle vitesse les autres constructeurs et services de streaming suivront pour faire de Vision 2 la nouvelle base du HDR premium à domicile. D’autant que Dolby propose deux niveaux de certification aux fabricants d’écrans : Vision 2 et Vision 2 Max. À ce stade, la communication de Dolby reste floue : difficile de préciser ce que la version Max apporterait de plus par rapport à la standard. Rendez-vous dans quelques jours pendant l’IFA de Berlin pour en savoir plus et vérifier, à l’œil nu, si Dolby Vision 2 change la donne (ou pas).