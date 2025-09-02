Cette nouvelle itération du HDR de Dolby mise sur la techno Content Intelligence conçue pour faire le lien entre la salle d’étalonnage des studios et votre salon. Grâce à l'intelligence artificielle, le téléviseur adapterait automatiquement son rendu au contenu diffusé sur sa dalle : type de programme, caractéristiques de l’écran et conditions de visionnage (pièce sombre ou lumineuse)… Le but est d’atteindre la meilleure qualité d'image possible sans passer par d'obscurs réglages. Une scène nocturne de film, un match de football sous un éclairage éclatant ou un jeu vidéo monde ouvert contrasté déclencheraient des optimisations d'affichage en temps réel.

À cela s'ajoute la nouvelle fonction Authentic Motion qui va bien plus loin que du HDR et qui garantirait à vos contenus une fluidité parfaite, image par image. On demande à voir.

Quid de l'adoption ?

Reste l’enjeu clé : l’adoption. Avec Hisense en éclaireur côté produit (notamment les modèles pourvus de puces MediaTek Pentonic 800) et Canal+ côté diffusion, le terrain commence à se baliser. Reste à voir à quelle vitesse les autres constructeurs et services de streaming suivront pour faire de Vision 2 la nouvelle base du HDR premium à domicile. D’autant que Dolby propose deux niveaux de certification aux fabricants d’écrans : Vision 2 et Vision 2 Max. À ce stade, la communication de Dolby reste floue : difficile de préciser ce que la version Max apporterait de plus par rapport à la standard. Rendez-vous dans quelques jours pendant l’IFA de Berlin pour en savoir plus et vérifier, à l’œil nu, si Dolby Vision 2 change la donne (ou pas).