C’est dans ce contexte qu’il met en avant une technologie sur laquelle Samsung entend bâtir une partie de son récit 2026 : le MicroRGB. Guillaume Rault le résume simplement : pour Samsung, « le MicroRGB sera l’un des marqueurs de l’année », avec l’objectif de concilier très grande taille, forte luminosité et accessibilité. Il y voit un moyen de proposer des diagonales spectaculaires, sans dépendre des contraintes industrielles de l’OLED. Le raisonnement, chez lui, est limpide : l’OLED reste une référence, mais sa disponibilité et son coût deviennent plus complexes lorsqu’on monte en diagonale. Il illustre ce point avec une comparaison explicite : quand l’OLED "s’arrête" aujourd’hui à certaines diagonales, la technologie LED permet d’aller beaucoup plus loin, jusqu’à des formats très impressionnants. L’enjeu n’est pas de décréter un vainqueur technologique, mais de rendre possible une promesse : l’immersion par la grande taille, sur des niveaux de prix et de volumes compatibles avec le marché.