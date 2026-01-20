Sony et TCL ont officialisé la signature d’un protocole d’accord en vue de la création d’une coentreprise mondiale dédiée au home entertainment. L’objectif ? Reprendre l’ensemble des activités téléviseurs et audio domestique de Sony, de la conception à la distribution, dans une structure commune. Une annonce de taille.
Derrière cette annonce se dessine un mouvement stratégique majeur pour Sony, confronté à une pression croissante sur le marché des téléviseurs, et pour TCL, qui cherche à accélérer sa montée en gamme et à renforcer son poids à l’échelle internationale.
Une coentreprise pour reprendre l’ensemble de l’activité TV et audio de Sony
Le projet repose sur un accord de principe non contraignant entre Sony Corporation et TCL Electronics Holdings. Les deux groupes prévoient de créer une entité commune dans laquelle TCL détiendrait 51 % du capital, contre 49 % pour Sony. Cette coentreprise reprendrait l’intégralité des opérations home entertainment de Sony : développement produit, design, fabrication, ventes, logistique et service client, à l’échelle mondiale.
Les discussions doivent se poursuivre jusqu’à la signature d’un accord définitif, attendue d’ici fin mars 2026, sous réserve des validations réglementaires. Si le calendrier est respecté, la nouvelle société pourrait entrer en activité à partir d’avril 2027.
Sur le plan commercial, les produits continueraient d’être commercialisés sous les marques Sony et BRAVIA, un point clé pour préserver la notoriété et le positionnement premium de la gamme. Le projet vise à combiner les technologies d’image et de son de Sony, son expertise audiovisuelle et la valeur de sa marque, avec les capacités industrielles de TCL, sa maîtrise des coûts, sa chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée et ses technologies d’affichage avancées.
Pour Sony, cette évolution marque une inflexion notable : le groupe japonais resterait impliqué dans la définition technologique et la valorisation de la marque, tout en s’appuyant davantage sur un partenaire industriel capable de produire à grande échelle et à moindre coût.
Un signal fort sur la recomposition du marché mondial des téléviseurs
Cette alliance intervient dans un contexte de transformation rapide du marché des grands écrans. La multiplication des technologies d'affichage, l’essor des très grandes diagonales, la généralisation des plateformes de streaming et la sophistication croissante des fonctions connectées alimentent une demande soutenue, mais dans un environnement où les marges restent sous forte pression.
Face à des acteurs capables d’industrialiser massivement (notamment les groupes chinois et coréens) les marques historiques doivent repenser leur modèle. Pour Sony, dont les téléviseurs représentent davantage un vecteur d’image et d’écosystème qu’un pilier financier, l’enjeu consiste à réduire les risques industriels tout en conservant un haut niveau d’exigence technologique et qualitative.
« Nous sommes heureux d’avoir pu parvenir à un accord de principe avec TCL concernant ce partenariat stratégique. En réunissant les expertises de nos deux entreprises, nous souhaitons créer de nouvelles valeurs pour le home entertainment et offrir aux clients du monde entier des expériences de visionnage encore plus attractives qu’auparavant. »
Kimio Maki, Président-directeur général de Sony Corporation
Du côté de TCL, l’opération offrirait un levier d’accélération stratégique. Le groupe renforcerait sa crédibilité sur le segment premium en s’appuyant sur l’aura de Sony et sur son savoir-faire en matière de traitement d’image et de son, tout en capitalisant sur ses propres investissements dans les dalles, le MiniLED, et plus largement l’intégration verticale de la chaîne de production.
Si la coentreprise aboutit, elle pourrait redessiner l’équilibre de certaines gammes dans les prochaines années, avec une frontière de plus en plus fine entre conception technologique, maîtrise logicielle et industrialisation. Reste à voir comment Sony préservera la singularité de l’expérience BRAVIA dans un modèle partagé et comment TCL exploitera ce partenariat pour consolider sa montée en gamme sur un marché mondial toujours plus concurrentiel.
Au final, un partenariat qui pourrait durablement peser sur l’évolution du marché des téléviseurs… réponse dans les prochains mois.