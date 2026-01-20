Du côté de TCL, l’opération offrirait un levier d’accélération stratégique. Le groupe renforcerait sa crédibilité sur le segment premium en s’appuyant sur l’aura de Sony et sur son savoir-faire en matière de traitement d’image et de son, tout en capitalisant sur ses propres investissements dans les dalles, le MiniLED, et plus largement l’intégration verticale de la chaîne de production.



Si la coentreprise aboutit, elle pourrait redessiner l’équilibre de certaines gammes dans les prochaines années, avec une frontière de plus en plus fine entre conception technologique, maîtrise logicielle et industrialisation. Reste à voir comment Sony préservera la singularité de l’expérience BRAVIA dans un modèle partagé et comment TCL exploitera ce partenariat pour consolider sa montée en gamme sur un marché mondial toujours plus concurrentiel.