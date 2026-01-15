Sur le plan technique, le RM9L s’appuie sur une dalle LCD WHVA 2.0 conçue par TCL CSOT, associée à un rafraîchissement natif de 144 Hz (jusqu’à 288 Hz en 1080p), quatre entrées HDMI 2.1 et une plateforme Google TV animée par les nouveaux processeurs AiPQ Pro. La compatibilité Dolby Vision (probablement Dolby Vision 2), HDR10+ et Dolby Atmos est de la partie, tout comme un système audio signé Bang & Olufsen, confirmant un positionnement résolument haut de gamme.



Pour TCL, l’objectif est autant technologique que symbolique puisqu'il s'agit là de montrer que le constructeur est capable de rivaliser sur tous les plans, même si, de notre côté, nous attendions davantage de signaux concrets autour de l’Inkjet OLED, un chantier qui nécessitera encore un peu de patience.