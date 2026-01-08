Autre point important, une partie des améliorations du Dolby Vision 2 pourra s’appliquer à des contenus Dolby Vision existants, dans la mesure où le nouveau moteur de traitement intégré au téléviseur exploite plus finement les métadonnées déjà présentes pour ajuster le tone mapping et la restitution des basses lumières en fonction des capacités de l’écran et de l’environnement de visionnage. Les apports les plus avancés du format resteront toutefois liés à des contenus spécifiquement masterisés en Dolby Vision 2.



Le nouveau format introduit également une gestion plus encadrée des mouvements, pensée pour limiter le judder inhérent aux contenus cinéma en 24 fps, sans recourir aux traitements de compensation agressifs responsables de l’effet « soap opera ». Un sujet de plus en plus sensible à mesure que les téléviseurs gagnent en taille et en luminosité.