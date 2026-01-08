Alors que le Dolby Vision 2 commence tout juste à se déployer sur les téléviseurs de nouvelle génération, Philips s’apprête à devancer ses concurrents sur le terrain de l’OLED. La marque sera en effet la première à proposer des téléviseurs OLED compatibles Dolby Vision 2 dès 2026, une information confirmée directement par Dolby lors du CES 2026.
Selon Dolby, les gammes Philips OLED 2026 intégreront nativement le Dolby Vision 2, avec plusieurs modèles déjà cités : OLED811, OLED911 et le futur OLED951, positionné comme le nouveau fleuron de la marque. Une annonce notable, d’autant plus que LG a choisi de ne pas intégrer Dolby Vision 2 sur ses téléviseurs OLED 2026, tandis que Samsung continue de faire l’impasse sur Dolby Vision, toutes versions confondues.
Offre partenaire
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Offre partenaire
Quels téléviseurs Dolby Vision 2 ont été annoncés à ce stade ?
Philips n’est toutefois pas le seul constructeur à avoir confirmé la prise en charge du Dolby Vision 2 sur ses modèles 2026, même s’il est le premier à l’introduire sur l’OLED. À ce jour, trois marques ont officiellement annoncé la compatibilité de certains de leurs téléviseurs avec le Dolby Vision 2 :
- Philips, comme indiqué ici, avec une compatibilité sur ses TV OLED 2026, dont les OLED811, OLED911 et OLED951.
- Hisense avec une prise en charge annoncée sur plusieurs TV LCD RGB Mini LED 2026, notamment les séries UXS (UX evo), UR9S et UR8S et d'autres séries milieu de gamme plus tard dans l'année via une mise à jour.
- TCL a également confirmé l'arrivée du Dolby Vision 2 sur ses téléviseurs 2026, dont le X11L, et sur d'autres téléviseurs à venir, là aussi via mise à jour firmware prévue plus tard en 2026.
Dolby Vision 2 : une évolution pensée pour des cas d'usages bien plus variés
Annoncé en septembre 2025, Dolby Vision 2 ne se limite pas à une simple mise à jour du format HDR. Il repose sur un nouveau moteur de traitement d’image conçu pour les téléviseurs très lumineux et les grands écrans, avec une adaptation plus fine aux conditions de visionnage réelles, notamment en environnement éclairé. L’objectif affiché par Dolby est de préserver la lisibilité et l’intention créative, même hors d’une salle obscure.
Autre point important, une partie des améliorations du Dolby Vision 2 pourra s’appliquer à des contenus Dolby Vision existants, dans la mesure où le nouveau moteur de traitement intégré au téléviseur exploite plus finement les métadonnées déjà présentes pour ajuster le tone mapping et la restitution des basses lumières en fonction des capacités de l’écran et de l’environnement de visionnage. Les apports les plus avancés du format resteront toutefois liés à des contenus spécifiquement masterisés en Dolby Vision 2.
Le nouveau format introduit également une gestion plus encadrée des mouvements, pensée pour limiter le judder inhérent aux contenus cinéma en 24 fps, sans recourir aux traitements de compensation agressifs responsables de l’effet « soap opera ». Un sujet de plus en plus sensible à mesure que les téléviseurs gagnent en taille et en luminosité.
Une annonce stratégique pour Philips
Même si les caractéristiques techniques complètes des téléviseurs OLED Philips 2026 n’ont pas encore été dévoilées, cette annonce positionne clairement la marque comme un acteur moteur dans l’adoption du Dolby Vision 2 sur l’OLED. Une stratégie qui pourrait séduire les amateurs de cinéma et de HDR avancé, à condition que les contenus compatibles suivent rapidement.
Philips devrait lever le voile sur l’ensemble de sa gamme TV 2026 dans les prochains mois.
Source : flatpanelshd