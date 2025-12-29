À côté de l’offensive s'approchant de TCL sur l’OLED imprimé, 2025 a surtout été pour l’OLED une année d’évolution structurelle, menée en parallèle par LG Display et Samsung Display, chacune avec une stratégie assez différente.



Du côté de LG, deux avancées majeures se détachent. La première, longtemps attendue, est l’intégration d’une couche bleue phosphorescente (PHOLED) dans une structure hybride destinée pour l’instant aux formats IT (pour des écrans de petites tailles). Cette innovation, présentée au SID Display Week 2025, permet déjà de réduire la consommation d’énergie d’environ 15 % et ouvre la voie, à terme, à un OLED entièrement phosphorescent, bien plus efficace et durable.

La seconde est la généralisation progressive de la structure Primary RGB Tandem, apparue sur les modèles LG OLED G5 et M5 puis étendue à d’autres gammes premium, par exemple avec le Panasonic Z95B, ou Philips OLED 910 et OLED 950. Cette architecture multicouche améliore la luminosité et la stabilité chromatique, avec une possible démocratisation dès la série C6 attendue en 2026.