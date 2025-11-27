Les téléviseurs 2026 de Samsung n’ont pas encore été annoncés, mais le voile commence doucement à se lever.
Quelques lignes repérées dans une base de données, un ou deux dépôts de marques repérés à l’international, et voilà que se dessine déjà une partie de la stratégie du géant coréen sur le téléviseur. Rien d’officiel, bien sûr, mais suffisamment d’indices pour comprendre que Samsung prépare une année charnière, autant sur l’OLED que sur le Mini-LED.
Une gamme oled 2026 qui se précise
D’après les éléments découverts par FlatpanelsHD, Samsung travaillerait sur trois nouveaux modèles OLED : les S95H, S90H et S85H. Pas de S95G donc, la marque sauterait directement à la lettre « H », un détail qui n'est peut-être pas anodin, mais difficile à expliquer pour l'heure.
Le modèle phare, le S95H, apparaîtrait en trois tailles : 65, 77 et 83 pouces. L’absence du 55 pouces, pourtant présent sur le Samsung S95F, intrigue. Il pourrait revenir plus tard dans la base de données, mais ce silence laisse planer le doute sur une volonté de mieux distinguer les gammes.
Autre point important : le modèle 83 pouces du S95F actuel utilisait une dalle WOLED signée LG Display. Or, avant son lancement, une version QD-OLED était bien référencée… mais jamais commercialisée. Pour 2026, rien n’exclut donc que Samsung tente à nouveau de proposer une version QD-OLED sur cette diagonale très attendue.
Le S90H, lui, serait le plus polyvalent, avec six tailles listées : 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. On imagine que cet éventail de dalles devrait une nouvelle fois poursuivre la « loterie » de 2024-2025, où certains formats recevaient du QD-OLED et d’autres du WOLED. Vu les volumes de panneaux commandés à LG Display, cette stratégie mixte pourrait perdurer en 2026. Le S85H, modèle d’entrée de gamme, resterait sur quatre diagonales classiques : 55, 65, 77 et 83 pouces.
De nouveaux noms pour les gammes MiniLED et RGB LED ?
Côté MiniLED et MicroRGB, aucun modèle 2026 n’a encore filtré, mais Samsung vient de déposer plusieurs noms qui en disent long : « Neo MiniLED », « Neo MicroRGB » et même « Neo UHD ». Il se pourrait donc que le branding « Neo QLED » soit remplacé pour 2026, une appellation souvent jugée floue face aux communications plus directes de certains concurrents.
Si tout cela reste à confirmer, une chose est sûre : Samsung prépare ses prochaines annonces avec une année 2026 qui sera peut-être plus ambitieuse qu’elle n’en a l’air. Rendez-vous au CES 2026 pour en en savoir plus !