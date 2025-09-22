Autre avantage : la suppression des contraintes liées à l'espacement des LED. Dans les téléviseurs RGB Mini-LED, l’usage de triplets impose une distance plus grande entre les LED et la dalle pour éviter les bavures optiques. Ici, cette contrainte disparaît et TCL évoque une réduction de l'épaisseur de ses téléviseurs à seulement 2 cm, grâce à une distance optique moindre entre les LED et la dalle. Une prouesse obtenue également grâce à une nouvelle structure de couche de diffusion baptisée “Butterfly Wing Huayao”, qui améliore les angles de vision, contrôle les reflets et prolonge la durée de vie du panneau. Enfin, on apprend que TCL a conçu une structure interne baptisée "light-field tower", censée éviter les fuites de lumière et garantir une distribution lumineuse plus homogène. Le tout s'accompagne d'une dalle LCD WHVA Pro, que l'on retrouve d'ailleurs sur les modèles RGB Mini-LED annoncée par la marque et que nous évoquons à la fin de cet article.