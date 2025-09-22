Comme nous l'avons vu lors de l'IFA de Berlin, la prochaine "rupture" sur le marché du téléviseur est attendu avec la technologie RGB LED. Pour autant, nous apprenons que pour 2026, TCL va prendre tout le monde à contre-pied en réservant cette nouveauté prometteuse à des modèles secondaires. En lieu et place, le constructeur chinois a une autre nouveauté dans ses cartons : le SQD MiniLED !
Le véritable fleuron de la marque pour 2026, le TCL X11L, vient adopter une approche différente avec le "Super Quantum Dot Mini-LED", ou SQD Mini-LED. Une technologie maison censée repousser les limites des téléviseurs MiniLED tout en contournant les limites actuelles que TCL reconnait au rétroéclairage RGB.
Un rétroéclairage à LED blanches repensé
Encore une nouvelle appellation et une technologie de plus sur le marché ? C'est bien parti pour ! Avec son Super Quantum Dots MiniLED, TCL ne vient pas bousculer le rétroéclairage comme l'ont fait ses concurrents avec le RGB MiniLED. Le SQD Mini-LED conserve, en effet, un rétroéclairage à LED blanches, avec une LED dite "pure", émise par un seul composant, sans passer par un mélange RGB. Mais TCL y associe une nouvelle génération de Quantum Dots à haute densité, capable de filtrer la lumière avec une pureté spectrale inédite selon la marque. Elle revendique ainsi une pureté de 95 % sur les trois couleurs primaires, sans avoir recours aux LED RGB.
Le principe est simple : la lumière blanche générée traverse une couche de nanocristaux (Quantum Dots) calibrés pour convertir cette lumière en rouge, vert et bleu avec une précision accrue. Cette architecture permettrait non seulement de limiter les effets de dérive colorimétrique liés au mélange des LED RGB, mais aussi de garantir une stabilité chromatique sur la durée, avec moins de contraintes thermiques.
Autre avantage : la suppression des contraintes liées à l'espacement des LED. Dans les téléviseurs RGB Mini-LED, l’usage de triplets impose une distance plus grande entre les LED et la dalle pour éviter les bavures optiques. Ici, cette contrainte disparaît et TCL évoque une réduction de l'épaisseur de ses téléviseurs à seulement 2 cm, grâce à une distance optique moindre entre les LED et la dalle. Une prouesse obtenue également grâce à une nouvelle structure de couche de diffusion baptisée “Butterfly Wing Huayao”, qui améliore les angles de vision, contrôle les reflets et prolonge la durée de vie du panneau. Enfin, on apprend que TCL a conçu une structure interne baptisée "light-field tower", censée éviter les fuites de lumière et garantir une distribution lumineuse plus homogène. Le tout s'accompagne d'une dalle LCD WHVA Pro, que l'on retrouve d'ailleurs sur les modèles RGB Mini-LED annoncée par la marque et que nous évoquons à la fin de cet article.
Jusqu’à 20 000 zones et 10 000 nits
La série X11L (déclinée en 75", 85" et 98") se distingue également par des spécifications extrêmes. Sur le modèle 98", TCL annonce pas moins de 20 000 zones de gradation locale, un pic de luminosité de 10 000 cd/m² et une couverture totale du gamut BT.2020.
Chaque zone dispose de sa propre LED blanche, optimisée pour un rendement lumineux élevé sans générer d’excès de chaleur, ce qui permet de maintenir une structure fine et efficace. La gestion de la lumière est assurée par un nouvel algorithme maison baptisé "Mosaic", capable d’ajuster la puissance lumineuse zone par zone, image par image, pour maximiser le contraste perçu sans artefacts. Cet algorithme permettrait une précision accrue dans les scènes à fort contraste ou très dynamiques, notamment utile en HDR. Le tout est compatible avec les formats HDR les plus exigeants, comme Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced, avec un tone mapping dynamique géré à pleine luminosité, grâce à la technologie "Brilliant XDR" développée en interne.
Au final, des chiffres spectaculaires qui positionnent le X11L dans la course aux téléviseurs LCD les plus avancés du moment, aux côtés du Hisense 116UX (RGB Mini-LED, 10 000 nits, 15 680 zones) ou encore des modèles Neo QLED les plus ambitieux de Samsung.
Une stratégie prudente et assumée
En réservant le MiniLED RGB aux modèles Q10M et Q9M (référence pour les marchés chinois et américain), TCL adopte une stratégie à deux vitesses. Le Q10M vise clairement le haut de gamme, avec des diagonales allant jusqu’à 115 pouces, une couverture 100 % BT.2020 et un pic revendiqué de 9 000 cd/m². Le Q9M, quant à lui, se positionne avec des spécifications plus communes avec une dalle à rétroéclairage MiniLED RGB de 65 pouces, 2 880 zones, 2 000 cd/m² de pic lumineux et un taux de rafraîchissement de 288 Hz.
En mettant ces modèles en avant sans leur confier le rôle de vitrine technologique, TCL admet implicitement que le RGB LED reste une technologie prometteuse, mais encore perfectible, notamment sur le plan du mélange des couleurs et de la stabilité de production. TCL impose ainsi son SQD Mini-LED comme étant une solution plus fiable et maîtrisée, capable d’offrir une image spectaculaire tout en améliorant encore les avantages du MiniLED classique.
Le TCL X11L sera lancé en Chine dans les semaines à venir, avec un déploiement international prévu courant 2026. Les prix européens restent inconnus, mais le positionnement du modèle le place clairement en concurrent direct des téléviseurs MiniLED RGB concurrents.