Si ce découpage est censé simplifier la lecture de l'offre, l'arrivée du Primary RGB Tandem 2.0 risque de légèrement complexifier l'équation. En effet, cette technologie de seconde génération équipera les successeurs de modèles reconnus tels que le LG G5 ou le Panasonic Z95B, ainsi que plusieurs moniteurs gaming haut de gamme. Selon le site spécialisé FlatpanelsHD, elle devrait aller encore plus loin que la version 2025 en matière de luminosité, bien que LG n'ait pas encore communiqué de chiffres précis sur les gains attendus en qualité d'image.

Une vidéo promotionnelle diffusée par le fabricant (visionnable en haut de cet article) laisse entrevoir plusieurs dalles inédites pour le gaming, dont un panneau incurvé de 39 pouces en définition 5K, à la courbure visiblement adoucie par rapport aux générations précédentes. On y découvre par ailleurs un écran 27 pouces Tandem WOLED « haute densité de pixels », vraisemblablement en 4K d'après sa désignation 27U, qui viendrait frontalement concurrencer les dalles QD-OLED 4K 27 pouces de Samsung Display. Enfin, un modèle 27 pouces 1440p déjà annoncé promet une fréquence de 540 Hz, extensible à 720 Hz en mode dual.

Le CES 2026, qui ouvrira ses portes dans quelques semaines à Las Vegas, permettra d’en savoir davantage sur la nouvelle organisation des gammes Tandem WOLED et Tandem OLED de LG Display. L’événement devrait également préciser les prochaines étapes concernant la disponibilité des écrans.