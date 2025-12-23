À l'approche du CES 2026, LG Display rebaptise l’ensemble de ses dalles OLED afin de mieux distinguer ses différentes gammes. Le géant coréen en profite pour présenter la nouvelle génération de sa technologie Primary RGB Tandem, déjà employée sur des modèles haut de gamme comme le LG G5.
En fournissant les dalles OLED de nombreux téléviseurs haut de gamme et moniteurs PC, LG Display entraîne généralement avec lui une large partie du secteur chaque fois qu’il fait évoluer sa technologie. En remaniant sa gamme et en annonçant des écrans plus lumineux pour la prochaine génération, LG Display veut simplifier son offre et préparer la suite, alors que le CES 2026 se profile du 6 au 9 janvier 2026.
WOLED ou OLED ? Une nomenclature repensée pour deux familles de dalles
Comme rapporté par le site Tech Radar, LG Display introduit une nouvelle classification pour ses écrans, en séparant plus clairement ses familles de produits. Les panneaux destinés aux téléviseurs et aux moniteurs seront désormais regroupés sous l’appellation « Tandem WOLED ». Le terme « Tandem » renvoie à la présence de plusieurs couches de pixels OLED superposées, tandis que le « W » fait référence à l’ajout d’une source lumineuse blanche destinée à renforcer la luminosité.
Une deuxième catégorie fait également son apparition : « Tandem OLED ». Celle-ci concerne les écrans de taille intermédiaire tels que ceux destinés aux ordinateurs portables, aux tablettes ou aux systèmes embarqués dans les voitures. Contrairement aux dalles Tandem WOLED, ces panneaux reposent sur une structure composée de sous-pixels RGB sur chaque couche, sans élément blanc supplémentaire.
Primary RGB Tandem 2.0 : plus de luminosité pour 2026
Si ce découpage est censé simplifier la lecture de l'offre, l'arrivée du Primary RGB Tandem 2.0 risque de légèrement complexifier l'équation. En effet, cette technologie de seconde génération équipera les successeurs de modèles reconnus tels que le LG G5 ou le Panasonic Z95B, ainsi que plusieurs moniteurs gaming haut de gamme. Selon le site spécialisé FlatpanelsHD, elle devrait aller encore plus loin que la version 2025 en matière de luminosité, bien que LG n'ait pas encore communiqué de chiffres précis sur les gains attendus en qualité d'image.
Une vidéo promotionnelle diffusée par le fabricant (visionnable en haut de cet article) laisse entrevoir plusieurs dalles inédites pour le gaming, dont un panneau incurvé de 39 pouces en définition 5K, à la courbure visiblement adoucie par rapport aux générations précédentes. On y découvre par ailleurs un écran 27 pouces Tandem WOLED « haute densité de pixels », vraisemblablement en 4K d'après sa désignation 27U, qui viendrait frontalement concurrencer les dalles QD-OLED 4K 27 pouces de Samsung Display. Enfin, un modèle 27 pouces 1440p déjà annoncé promet une fréquence de 540 Hz, extensible à 720 Hz en mode dual.
Le CES 2026, qui ouvrira ses portes dans quelques semaines à Las Vegas, permettra d’en savoir davantage sur la nouvelle organisation des gammes Tandem WOLED et Tandem OLED de LG Display. L’événement devrait également préciser les prochaines étapes concernant la disponibilité des écrans.