Alors que LG Display maîtrise le WOLED (White OLED) et que Samsung Display pousse le QD-OLED, TCL mise sur une troisième voie avec une strcuture OLED RGB et une technique d'impression par jet d’encre. Ce choix permet de s’affranchir des chambres à vide et des masques métalliques, tout en réduisant les coûts de production. C’est un pari technologique certes, mais aussi économique, avec un fort soutien politique chinois.



Si les premiers produits visés sont les moniteurs et PC portables, l’objectif à termes est surtout de prouver que l’Inkjet OLED peut passer à l’échelle industrielle. S'il réussit, TCL pourrait bousculer un marché des TV OLED encore dominé par deux acteurs. L’enjeu ne se limite pas à la performance d’affichage : il touche aussi à la compétitivité des prix et à l’indépendance technologique de la Chine.