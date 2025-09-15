C’est officiel : TCL CSOT confirme un investissement de 4,15 milliards de dollars dans une nouvelle usine de dalles OLED de génération 8.6.
Le projet T8, dont nous vous parlions en août dernier, entre en phase concrète avec la construction d’une unité de production de masse à Guangzhou. L'objectif est on ne peut plus clair : industrialiser la technologie Inkjet OLED et s’attaquer sérieusement aux marchés du moniteur, du PC portable, de la tablette… avant de passer, sans doute, aux téléviseurs !
Une annonce attendue, un calendrier précis
L’annonce est tombée juste après la clôture de l'IFA, où un petit espace était d'ailleurs réservé, sur le stand de TCL, aux prototypes d'écrans fabriqués par impression à jet d'encre.
TCL CSOT vient donc de dévoiler un plan de financement de 29,5 milliards de yuans, ce qui représente environ 3,8 milliards d'euros. Le tout prend place dans une joint-venture avec des parts détenue à 60 % par TCL et à 40 % par des entreprises publiques de Guangzhou, permettant à TCL CSOT de partager les coûts, sécuriser le projet et bénéficier du soutien politique local.
L’usine, baptisée T8, s’articulera autour d’un processus de fabrication OLED par impression jet d’encre sur substrats 8.6G (2290 x 2620 mm), avec une capacité prévue de 22 500 substrats par mois. Les travaux commenceront en novembre 2025, pour une mise en service courant 2027.
Dès le mois d’août, nous évoquions l’imminence de cette annonce et les enjeux technologiques sous-jacents. TCL CSOT a poursuivi ses avancées sur l’Inkjet OLED, avec une résolution supérieure à 350 ppi, un taux d’ouverture triplé par rapport aux OLED FMM, et une meilleure stabilité du sous-pixel bleu. Le projet T8 vient concrétiser cette stratégie de long terme.
Une troisième voie face aux mastodontes coréens
Alors que LG Display maîtrise le WOLED (White OLED) et que Samsung Display pousse le QD-OLED, TCL mise sur une troisième voie avec une strcuture OLED RGB et une technique d'impression par jet d’encre. Ce choix permet de s’affranchir des chambres à vide et des masques métalliques, tout en réduisant les coûts de production. C’est un pari technologique certes, mais aussi économique, avec un fort soutien politique chinois.
Si les premiers produits visés sont les moniteurs et PC portables, l’objectif à termes est surtout de prouver que l’Inkjet OLED peut passer à l’échelle industrielle. S'il réussit, TCL pourrait bousculer un marché des TV OLED encore dominé par deux acteurs. L’enjeu ne se limite pas à la performance d’affichage : il touche aussi à la compétitivité des prix et à l’indépendance technologique de la Chine.