Le HDR s’apprête à entrer dans une nouvelle ère ! Samsung vient d’annoncer HDR10+ Advanced, une évolution majeure de son format HDR dynamique, pensée pour les téléviseurs et écrans de prochaine génération. Une réponse directe à Dolby Vision 2, annoncé un peu plus tôt, qui promet de redéfinir la manière dont les images sont affichées sur les écrans les plus lumineux.
Depuis son lancement en 2017, l'HDR10+ cherchait à se poser comme l’alternative ouverte au Dolby Vision. Mais alors que la luminosité et le volume colorimétrique des dalles MiniLED, OLED ou MicroLED s'apprêtent à atteindre des sommets, il devenait urgent de faire évoluer le standard. L'HDR10+ Advanced arrive donc comme un format pensé pour les écrans capables d’atteindre 4 000 à 5 000 cd/m², une performance dont certains téléviseurs sont déjà capables, comme le récent TCL C89K passé sur notre banc de test.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un format HDR calibré pour les écrans du futur
Parmi les nouveautés pour cette nouvelle version, l'HDR10+ Advanced introduit un mode baptisé HDR10+ Bright, censé exploiter toute la puissance lumineuse des dalles les plus haut de gamme. Samsung évoque aussi la prise en charge d'une couverture intégrale du spectre BT.2020 ; une première qui, si elle se confirme, permettrait de restituer avec plus de fidélité les couleurs originales des films et séries.
L’évolution la plus notable réside cependant dans l’intelligence du traitement. L'HDR10+ Advanced embarque désormais des métadonnées dynamiques enrichies et un traitement assisté par IA, capables d’adapter le tone mapping non seulement à chaque scène, mais aussi selon le type de contenu (animation, sport, jeu vidéo, etc.) ou aux conditions lumineuses de la pièce. Samsung a d’ailleurs introduit un nouveau mode "Genre", capable d’identifier automatiquement le type de programme à l’écran pour ajuster la colorimétrie et le contraste en conséquence.
Autre nouveauté, la marque introduit un système baptisé HDR10+ Advanced Intelligent Motion Smoothing, capable d’ajuster la fluidité de l’image grâce à des algorithmes IA qui détectent le mouvement scène par scène. Ce traitement vise à renforcer la profondeur et la netteté des objets en mouvement, tout en préservant le naturel des films.
Enfin, Samsung prépare une intégration spécifique pour le jeu vidéo et le cloud gaming, avec un tone mapping ajusté en temps réel selon la lumière ambiante, afin d’optimiser la visibilité sans trahir la direction artistique des jeux.
Le pari d’un format ouvert… mais toujours Samsung-centré
Officiellement, l'HDR10+ Advanced reste un standard ouvert, sans redevance lourde pour les fabricants et diffuseurs. En pratique, il reste étroitement lié à l’écosystème Samsung, qui entend en faire un argument fort pour ses gammes 2026. Le constructeur sud-coréen s’appuie déjà sur le soutien d’Amazon Prime Video et de plateformes comme Disney+, récemment passées au HDR10+ sur les TV Samsung. Netflix pourrait suivre, la plateforme ayant récemment ajouté l'HDR10+ à son catalogue.
Cette annonce tombe d'ailleurs à point nommé : Dolby a dévoilé son Dolby Vision 2 lors de l’IFA 2025, introduisant des optimisations similaires pour les écrans très lumineux et un tone mapping intelligent pour restituer au mieux les hautes lumières. Samsung, qui s’est toujours tenu à distance du format Dolby Vision, se devait de répliquer pour ne pas donner l’impression d’un retard technologique.
Une promesse séduisante, mais encore théorique
Reste que HDR10+ Advanced n’est pas encore une réalité tangible. Aucun contenu masterisé dans ce format n’a encore été diffusé, et les outils de post-production compatibles ne sont pas finalisés. Samsung a même précisé que les démonstrations actuelles reposaient sur des simulations de rendu, en attendant les premières démonstrations, que nous devrions sans doute voir lors du CES 2026.
Les bénéfices réels dépendront donc autant des futurs téléviseurs que de la rapidité avec laquelle les studios et plateformes adopteront ce nouveau format HDR.