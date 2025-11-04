Parmi les nouveautés pour cette nouvelle version, l'HDR10+ Advanced introduit un mode baptisé HDR10+ Bright, censé exploiter toute la puissance lumineuse des dalles les plus haut de gamme. Samsung évoque aussi la prise en charge d'une couverture intégrale du spectre BT.2020 ; une première qui, si elle se confirme, permettrait de restituer avec plus de fidélité les couleurs originales des films et séries.



L’évolution la plus notable réside cependant dans l’intelligence du traitement. L'HDR10+ Advanced embarque désormais des métadonnées dynamiques enrichies et un traitement assisté par IA, capables d’adapter le tone mapping non seulement à chaque scène, mais aussi selon le type de contenu (animation, sport, jeu vidéo, etc.) ou aux conditions lumineuses de la pièce. Samsung a d’ailleurs introduit un nouveau mode "Genre", capable d’identifier automatiquement le type de programme à l’écran pour ajuster la colorimétrie et le contraste en conséquence.