Disney+ va améliorer la qualité de son contenu, mais pas pour tous les utilisateurs. De quoi faire grincer des dents les laissés pour compte après une nouvelle hausse de prix ?
En effet, le géant du streaming va prendre en charge le HDR10+, un format d'affichage rendant les couleurs et contrastes plus réalistes, et déjà pris en charge par certaines plateformes comme Netflix, Prime Video et Apple TV+. Problème, cette montée en gamme ne concernera pas tous les téléviseurs. Du moins, pour commencer.
Seuls les téléviseurs Samsung sont concernés
Pour l'instant, seuls les téléviseurs Samsung profiteront de cette évolution. Disney+ a en effet activé le HDR10+ sur son application dédiée aux modèles de la marque, couvrant les gammes Crystal UHD, QLED, Neo QLED, OLED et The Frame sorties depuis 2018, ainsi que certains moniteurs connectés.
Les utilisateurs concernés peuvent dès à présent regarder plus de 1 000 titres issus du catalogue Hulu dotés de cette amélioration visuelle. Ils vont ainsi bénéficier d'une une image plus nuancée et fidèle : les zones sombres gagneront en profondeur, les hautes lumières seront plus précises et les couleurs plus équilibrées. En somme, attendez-vous à un rendu plus immersif et moins artificiel.
C'est une première pour Disney+, mais surtout une victoire pour les propriétaires de téléviseurs Samsung qui ne sont pas en mesure de profiter du Dolby Vision, le format n'étant pas pris en charge par leur appareil.
Uniquement valable pour les abonnés Premium…
Vous l'aurez compris, les détenteurs de téléviseurs LG, Sony, Philips, etc. ou de boîtiers multimédias comme l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV sont exclus de la mise à jour. À noter, tout de même, que l'application Disney+ affiche déjà le label HDR10+ sur le dispositif d'Apple, bien que le signal ne soit pas encore actif.
Autre élément à prendre en compte : seuls les abonnés à Disney+ Premium peuvent accéder au format, puisqu'il s'agit de l'unique souscription offrant la diffusion en 4K Ultra HD. Tous les autres resteront donc cantonnés à la définition standard ou à la HDR10 classique. Et il y a peut-être de quoi être frustré, alors que la plateforme ne cesse d'augmenter ses prix sans forcément introduire des fonctionnalités pour justifier ces hausses.