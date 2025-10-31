Autre élément à prendre en compte : seuls les abonnés à Disney+ Premium peuvent accéder au format, puisqu'il s'agit de l'unique souscription offrant la diffusion en 4K Ultra HD. Tous les autres resteront donc cantonnés à la définition standard ou à la HDR10 classique. Et il y a peut-être de quoi être frustré, alors que la plateforme ne cesse d'augmenter ses prix sans forcément introduire des fonctionnalités pour justifier ces hausses.