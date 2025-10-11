Bit_Man

Tu te fais des idées, et puis de toute façon, ça fait déjà bien longtemps que " je passe mon chemin" est une vue de l’esprit, tout est mondialisé … venant de Chine, et … si tu crois que la Corée du Sud ou Taiwan sont des paradis ou … que récemment nos démocraties soient d’excellents modèles … Je t’invite comme je l’ai fait de visiter la Chine, tu verrais que même si c’est un parti unique, les personnes que j’y ai rencontrées ont une liberté de parole ( c’est pas la CDN) et dans l’ensemble soutiennent leur système politique plus que nous le faisons, ils regardent ce qui se passent sur le vieux continent d’un œil plutôt circonspect et voient nos dérives politiques et idéologiques à l’encontre de la « richesse » et du bien du peuple.

Et … Bien que notre point de vue sur le parti unique raisonne comme dictature, il y a des sensibilités différentes. Il ne joue pas au ping pong en se renvoyant la responsabilité devant un théâtre comique devenu si commun ici.

Officiellement avec 1.4 milliards de chinois, peut être moins, vu la politique qui a durée 50 ans de l’enfant unique (politique moyennement respectée) et le vieillissement de la population qui ne devrait pas être aussi important si la population avait augmenter de manière linéaire … Comment avoir une augmentation de 500 millions en 1950 et environ 1.5 milliard en 2025 … Bref l’idée est juste de concevoir que à calcul simplifié certaines choses sont claires, admettons qu’il ne soient que 1 milliard, tiens toi bien : il y a 100 millions de membres du parti qui donnent entre 0.5% et 2% de leur gains pour financer, si tu compares à nos systèmes, non seulement il n’y a pas 10% de la population encartée, mais tu n’achètes pas ta carte au PCC, ce n’est pas si facile d’y rentrer, ce faisant l’influence politique et le contrôle populaire sur le PCC sont plus grands que ce que nous pouvons imaginer dans le théâtre qu’est devenu notre vie politique.

Alors oui, la culture est différente, mais ce pays qui a connu une révolution populaire récente comparée à la notre, une révolution de pensée communiste (violente certes, on ne fait pas d omelette sans faire d omelette …) devenue socialiste se projette avec une vision d’un destin commun planétaire … Plus prompt au commerce qu’à la guerre, je ne dis pas angélique, ses voisins russes, thai, vietnamiens, indiens, turcs ont des diplomaties parfois tirées au couteau et des conflits anciens locaux et larvés. Mais pour qui pense, et ce n’est pas forcement mon cas … Que le socialisme est une solution planétaire plus paisible que le colono-liberalo,imperialo-capitalisme faiseur de guerre, en besoin de guerre ( la grande lessiveuse …), il ne faut pas avoir peur de la Chine.

Je souhaiterai que nous soyons autant capables de progrès qu’ils le sont, mais je ne souhaite pas pour autant voir le progrès et les science se réduirent sous prétexte que nous somme jaloux ou incapables, le savoir, la science, les technologies ne devraient pas ostraciser un pays, mais plutôt le porter pour ce qu’il est : un réalisation fantastique de potentiels humains en mouvement.