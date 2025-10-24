Le LG OLED C5 ne cherche pas à révolutionner une formule déjà bien rodée, mais à la peaufiner là où c’est nécessaire. En s’appuyant sur une dalle WOLED éprouvée, le constructeur sud-coréen fait le choix de la stabilité plutôt que de l’innovation, réservée au LG OLED G5. Avec ce modèle, LG concentre ses efforts sur les traitements vidéo, l’expérience HDR et les fonctions intelligentes. Cela donne un téléviseur extrêmement équilibré, aussi à l’aise en cinéma qu’en gaming, qui brille par sa constance, sa calibration soignée en mode Filmmaker, et sa réactivité exemplaire.



WebOS 25 gagne en maturité et progresse sur certains points, rendant l'expérience au quotidien tout à fait confortable avec ce TV. Quant à l’audio, s’il reste perfectible, il suffira pour un usage classique et pas trop exigeant.



En somme, le LG OLED C5 est l’exemple même d’un téléviseur qui n'a plus grand-chose à prouver, sans doute l'un des meilleurs rapports qualité/prix si vous recherchez un OLED. Par ailleurs, il est taillé pour durer grâce à la nouvelle politique de mise à jour de LG. En somme, il n'en fait pas beaucoup plus que le C4, est loin de surclasser pas le G5 (ni les modèles QD-OLED concurrents), mais il reste une valeur sûre en 2025, que ce soit pour les cinéphiles, les gamers ou les amateurs de belles images.