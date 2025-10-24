Le LG OLED C5 représente cette catégorie bien particulière de téléviseurs qui n’ont plus grand chose à prouver, mais qui doivent toujours se réinventer, juste ce qu’il faut pour ne pas décrocher.
Ce modèle s’inscrit naturellement dans la continuité logique du C4, tout en tentant d’offrir davantage de répondant en HDR, une meilleure gestion des scènes sombres et une expérience utilisateur plus aboutie grâce à WebOS 24. Sur le papier, il coche à peu près toutes les cases : dalle OLED 144 Hz, compatibilité HDMI 2.1 complète, design soigné, et l’assurance d’un écosystème mature. Nous l'avons testé pour voir ce qu'il a dans le ventre.
LG OLED C5 : performances et qualité d'image
Nos mesures
Le LG OLED C5 repose sur une dalle WOLED classique à trois couches (bleue, verte et rouge, avec sous-pixel blanc). Contrairement au LG OLED G5 qui inaugure une vraie rupture technique avec une dalle Tandem RGB à quatre couches (deux bleues, une verte, une rouge), le C5 conserve l'architecture traditionnelle des OLED LG Display, mais avec un pilotage mieux affiné.
|En bref : nos mesures sur le LG OLED C5
|Mode "Filmmaker"
|Pic lumineux SDR (APL 10 %)
|402 cd/m²
|Pic lumineux HDR (APL 10 %)
|1 134 cd/m²
|Pic Lumineux HDR (APL 100 %)
|220 cd/m²
|Contraste natif
|Infini
|Température de couleurs
|6 380 K
|Delta E moyen / max SDR
|0.92 / 1.92
|Delta E moyen / max HDR
|2.21 / 3.4
Ce qui évolue principalement cette année, ce n’est pas la dalle elle-même, mais le traitement logiciel appliqué à l’image. Grâce au nouveau processeur α9 Gen 8, le C5 profite d’un tone mapping plus fin et d’une meilleure gestion des scènes sombres, avec une image globalement plus stable et plus nuancée en HDR. Pas de rupture technologique donc, que l'on peut néanmoins espérer voir sur le LG OLED C6 en 2026. Avec le C5, on reste sur les fondamentaux de la gamme avec une formule qui continue de se peaufiner par rapport au LG OLED C4.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
Dans son mode Filmmaker, qui gagne cette année un mode "Ambiant" et dont le LG OLED C5 est le premier à profiter, ce téléviseur montre une très bonne gestion sur les sources SDR, avec une colorimétrie qui figure parmi les plus soignées que nous ayons rencontrées cette année. La température des couleurs s'affiche avec une moyenne de 6 380 K, la courbe gamma à 2,379, et l'échelle de gris est bien respectée.
Le Delta E est quant à lui parmi les plus bas que nous ayons mesuré, avec une moyenne à 0,92, pour un Delta E max de 1,92. Autant que LG a soigné sa copie, même si le LG OLED C4 l'an passé était déjà un très bon élève sur ce point.
La suite de nos mesures en HDR
Toujours compatible HDR10, HLG et Dolby Vision, le LG OLED C5 gère aussi le Dolby Vision IQ grâce à son capteur de luminosité. En revanche, l'impasse est faite sur l'HDR10+.
La colorimétrie en HDR est très bonne, même si elle n'est pas aussi excellente qu'en SDR et moins précise aussi que sur le LG OLED G5. On s'en tire tout de même bien avec un Delta E moyen de 2,21, avec très peu de dérives chromatiques perceptibles par l'œil humain.
La courbe EOTF est relativement bien suivie malgré un petit écart jusqu'à 30 % de luminance. Le signal est lissé à partir de 40 % de luminance pour tenter de conserver un maximum de détails dans les hautes lumières et nous obtenons, en bout de course, un pic lumineux qui culmine à 1 134 cd/m2, ce qui n'est pas beaucoup plus que ce que nous avions mesuré sur le LG OLED C4 l'an passé (1 100 cd/m2).
Le pic lumineux monte un peu plus haut sur de petites fenêtres, jusqu'à 1 220 cd/m2. Par ailleurs, nous n'avons pas le droit à une grande évolution non plus du côté de la luminosité en plein écran, avec une timide mesure à 220 cd/m2.
L'évolution est également timide, toujours par rapport au C4, au niveau de la couverture colorimétrique. Nous mesurons la couverture de l'espace BT.2020 à 74 % (contre 73 % l'an passé), et l'UHDA-P3, très similaire au DCI-P3, à 99 %.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Le premier ressenti devant ce LG OLED C5, c’est celui d’une image équilibrée et maîtrisée. Dans son mode Filmmaker, la calibration d’usine s’approche d’un rendu très naturel, sans forcer les couleurs ni trop lisser les contrastes. Les scènes sombres, justement, gagnent légèrement en lisibilité par rapport à la génération précédente, avec des noirs qui gardent toute leur densité, sans que l'on remarque des noirs bouchés dans les scènes très sombres.
Le rendu HDR reste très satisfaisant, mais on reste très proches de ce qu'offrait déjà le LG OLED C4. Les hautes lumières ne cherchent pas à impressionner, mais elles suffisent pour redonner du relief et du dynamisme aux contenus HDR. On reste toutefois bien en retrait par rapport à ce que peut offrir un LG OLED G5, qui exploite l'architecture Tandem OLED, avec un rendu plus tranchant en HDR grâce à une meilleure luminosité et une plus large palette de couleurs. Toujours est-il que le rendu global sur ce LG OLED C5 est très cohérent, avec cette impression d'image organique propre à l'OLED.
L’image conserve donc cette texture typique des téléviseurs LG OLED, douce mais précise, avec des contours nets sans excès, une dynamique bien gérée et des couleurs qui ne débordent jamais. L’ensemble inspire confiance, y compris lorsque l’on enchaîne plusieurs types de contenus, du film en Dolby Vision, aux séries SDR dont l'image est mise à l'échelle en 4K, jusqu'aux jeux vidéo. Le téléviseur s’adapte sans broncher, avec une vraie constance de rendu, y compris dans les scènes complexes, mêlant faible lumière et détails en mouvement.
Côté fluidité, la gestion native du 24p est propre, sans trop de saccade gênante ni de dédoublement visible. Le judder reste assez discret même sans interpolation activée. L’algorithme TruMotion a quant à lui été légèrement revu. En mode "cinématographique" ou "personnalisé", il permet de lisser subtilement le mouvement sans générer cet effet soap opera trop prononcé. Reste que dans les travellings rapides ou sur les défilements de texte, on conserve quelques hésitations, rien de dramatique, mais le C5 ne surclasse pas encore les meilleures références du marché sur ce point. Pour les amateurs de rendu cinéma, la désactivation complète du traitement conserve tout de même une bonne tenue de l’image, avec un comportement globalement stable sur les contenus 24, 50 et 60 Hz.
Côté gestion des reflets, LG ne bouleverse pas nos habitudes. Le revêtement du C5 reste similaire à celui de la génération précédente, avec un filtre antireflet légèrement violacé qui garde cet "effet miroir" souvent critiqué sur l'OLED. Disons que cela fonctionne bien avec lumière ambiante modérée, mais les surfaces très lumineuses (comme le meuble blanc que l'on perçoit bien sur la photo ci-dessus), ou les fenêtres directement en face de l’écran continuent de se refléter assez nettement.
Expérience au quotidien
Audio
LG ne révolutionne rien côté son (on reste sur du 2.2 canaux en 40W), mais propose une expérience correcte. Les voix sont bien détachées, l’équilibre tonal reste satisfaisant, mais l’ensemble manque d’envergure. Le rendu est assez frontal, ce qui ne permet pas d'offrir de bons effets de spatialisation. Bref, c'est suffisant pour une écoute de tous les jours, mais un système externe s’imposera pour profiter pleinement des pistes Dolby Atmos ou simplement pour ressentir de la dynamique sur un film d’action.
Interface et fonctionnalités
Comme le G5, le LG OLED C5 fonctionne sous webOS 25. On y retrouve l’interface en tuiles désormais bien rodée, avec un accès rapide aux principales applications, un menu d’accueil personnalisable, et une navigation globalement fluide. Le tout s'accompagne de quelques ajustements d'ordre cosmétiques et fonctionnels.
L’ergonomie globale est fluide, avec des menus rapides à naviguer, une section paramètres désormais accessible directement depuis la barre de raccourcis, et une interface utilisateur qui s’adapte aux profils. On est clairement sur une version qui a gagné en maturité.
La publicité reste cependant trop présente, notamment sur la page d’accueil, avec des recommandations sponsorisées peu subtiles, des bannières animées et une mise en avant constante de certains services. LG pousse aussi sa plateforme de cloud gaming avec une sélection de titres jouables à la télécommande mais, comme nous l'avions vu avec le LG OLED G5, l’accès est conditionné à des séquences publicitaires longues, parfois inappropriées, qui nuisent à l’expérience, en particulier pour un usage familial.
Le C5 intègre les nouveautés IA de webOS 25, à commencer par le mode AI Picture Wizard, qui permet aux utilisateurs de définir leur profil d’image à travers des choix visuels simples et guidés. Enfin, on profite de la dernière mise à jour du mode Filmmaker, avec un mode Ambiant qui tire profit du capteur de luminosité, un atout pour bénéficier d'un rendu cinéma sans forcément avoir à se cloitrer dans le noir.
La connectivité est complète, comme toujours chez LG : AirPlay 2, Miracast, Chromecast built-in, prise en charge de Matter, et compatibilité avec Google Home, Alexa et Apple HomeKit. On peut également créer jusqu’à 10 profils utilisateurs avec recommandations de contenus, suivi des historiques et options de verrouillage.
Côté matériel, la nouvelle Magic Remote fait plaisir à voir, avec un style bien plus moderne (mais toujours non rétroéclairé). Elle conserve son pointeur gyroscopique, sa molette crantée toujours aussi efficace pour naviguer dans les menus ou avancer dans une timeline, ainsi que les touches d’accès rapide aux plateformes de streaming. Enfin, le bouton AI veut simplifier l’expérience utilisateur en donnant un accès direct à l’interface conversationnelle, capable de suggérer du contenu, lancer des réglages ou répondre à quelques requêtes contextuelles, à condition d’accepter une logique d’assistance encore un peu perfectible.
Gaming
Le C5 continue d’être une référence en jeu vidéo. Les quatre ports HDMI 2.1, la compatibilité VRR, G-Sync, FreeSync et l’activation automatique du mode jeu (ALLM) forment une base très solide.
|L'input lag sur le LG OLED C5
|Mode Jeu
|Mode Standard
|Input lag mesuré (à 60 Hz)
|13.1 ms
|549.6 ms
L’input lag est à un niveau où il devient imperceptible pour 99 % des joueurs, et la fluidité en 120 ou 144 Hz transforme clairement l’expérience sur PC ou consoles nouvelle génération. En HDR, le mode jeu conserve de bonnes performances visuelles, avec une image dynamique sans retouche excessive. Seule la colorimétrie, en SDR, mériterait un léger ajustement pour se montrer un peu plus juste.
Consommation électrique
Le LG OLED C5 reste bien placé en matière d’efficacité énergétique. Avec une consommation mesurée à 65,1 W pour une luminance ajustée à 150 cd/m², il affiche donc une consommation relative d’environ 55,9 W/m². Un résultat tout à fait correct pour un modèle OLED de 65 pouces, qui confirme que la marque maîtrise bien l’équilibre entre qualité d’image et sobriété énergétique.
Design et connectiques
Sans révolution de ce côté-ci non plus, le LG OLED C5 conserve les lignes modernes et épurées qui font la signature de la marque. L’écran reste très fin sur sa partie haute, le pied central assure une bonne stabilité, et la connectique latérale est bien pensée pour les installations murales. L’arrière texturé est soigné, et le passage de câbles est efficace sans nécessiter d’accessoire.
Un seul petit bémol toutefois puisque sur meuble TV, la hauteur de la dalle reste relativement basse, ce qui ne fait pas bon ménage avec bon nombre de barres de son.
La connectique du LG OLED C5 se montre complète et parfaitement à jour, avec ses quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz, le support eARC, deux ports USB, une sortie optique, un port Ethernet, ainsi qu’une connectivité sans fil assurée par du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Aucun oubli à signaler, tout y est pour répondre aux besoins actuels, que ce soit pour le home cinéma, le jeu vidéo ou la diffusion en streaming.
Test LG OLED C5 : l'avis de Clubic
Le LG OLED C5 ne cherche pas à révolutionner une formule déjà bien rodée, mais à la peaufiner là où c’est nécessaire. En s’appuyant sur une dalle WOLED éprouvée, le constructeur sud-coréen fait le choix de la stabilité plutôt que de l’innovation, réservée au LG OLED G5. Avec ce modèle, LG concentre ses efforts sur les traitements vidéo, l’expérience HDR et les fonctions intelligentes. Cela donne un téléviseur extrêmement équilibré, aussi à l’aise en cinéma qu’en gaming, qui brille par sa constance, sa calibration soignée en mode Filmmaker, et sa réactivité exemplaire.
WebOS 25 gagne en maturité et progresse sur certains points, rendant l'expérience au quotidien tout à fait confortable avec ce TV. Quant à l’audio, s’il reste perfectible, il suffira pour un usage classique et pas trop exigeant.
En somme, le LG OLED C5 est l’exemple même d’un téléviseur qui n'a plus grand-chose à prouver, sans doute l'un des meilleurs rapports qualité/prix si vous recherchez un OLED. Par ailleurs, il est taillé pour durer grâce à la nouvelle politique de mise à jour de LG. En somme, il n'en fait pas beaucoup plus que le C4, est loin de surclasser pas le G5 (ni les modèles QD-OLED concurrents), mais il reste une valeur sûre en 2025, que ce soit pour les cinéphiles, les gamers ou les amateurs de belles images.
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'Input Lag Leo Bodnar.
Fiche technique LG OLED C5 evo
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Système d'exploitation
|WebOS
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Type de dalle
|OLED
|Processeur vidéo
|Alpha 9 Gen8
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Autres
|Mode Filmmaker
|Dolby Atmos
|Oui
|DTS:X
|Oui
|Synchronisation audio
|WOW Orchestra
|Nombre de ports HDMI
|4
|Standard HDMI
|HDMI 2.1
|ARC / eARC
|ARC, eARC
|ALLM
|Oui
|Synchronisation dynamique
|VRR, FreeSync Premium Pro, G-Sync
|Autres fonctions
|QMS, CEC
|Système d'exploitation
|WebOS
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|5.2
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|6 (AX)
|Assistant vocal
|Google Assistant, Alexa
|Chromecast
|Oui
|Airplay 2
|Oui
|Homekit
|Oui
|Interopérabilité
|Matter