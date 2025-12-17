Présentée comme une démonstration technologique en 2025, la technologie microRGB entre désormais dans une nouvelle phase. À l’approche du CES 2026, Samsung ne se contente plus d’exhiber un téléviseur hors norme de 115 pouces : le constructeur coréen annonce une véritable gamme microRGB, pensée pour toucher un public bien plus large, sans renoncer pour autant à ses ambitions techniques.
Pour 2026, la technologie Micro RGB va être déclinée en deux séries distinctes, R95H et R85H (en plus du MR95F de 115 pouces) couvrant des diagonales officiellement confirmées de 55, 65, 75, 85, 100 et 115 pouces ; un modèle de 130 pouces a également été évoqué. Une évolution majeure, qui marque la volonté de Samsung de faire du Micro RGB autre chose qu’un simple concept vitrine. Jusqu’ici réservée à un modèle spectaculaire, cette architecture de rétroéclairage devient une alternative crédible aux téléviseurs MiniLED les plus avancés et, indirectement, aux OLED premium.
Micro RGB : des téléviseurs "future proof" ?
Le principe reste inchangé sur le fond, mais gagne en maturité. Pour rappel, contrairement aux LCD classiques reposant sur un rétroéclairage blanc ou bleu, la technologie Micro RGB utilise des LED rouges, vertes et bleues indépendantes, dont la taille est inférieure à 100 microns selon Samsung, permettant ainsi un contrôle extrêmement fin de la lumière. Samsung promet ainsi une pureté colorimétrique exceptionnelle, certifiée par l’organisme VDE, avec une couverture intégrale de l’espace BT.2020, encore très rare sur le marché des téléviseurs.
En 2026, cette base matérielle s’accompagne d’un nouveau Micro RGB AI Engine Pro, un processeur dédié intégrant un chipset IA de nouvelle génération capable d’optimiser le rendu image par image. L’objectif n’est plus seulement d’afficher des couleurs spectaculaires, mais d’ajuster en temps réel le rendu de l’image — clarté, contraste, fluidité — en fonction du contenu affiché. Samsung évoque notamment des briques logicielles spécifiques comme Micro RGB Color Booster Pro et Micro RGB HDR Pro, destinées à renforcer le réalisme et la dynamique de l’image.
Ce que l'on sait de plus sur ces deux nouvelles séries
Samsung soigne également l’intégration. La série R95H se distingue par sa compatibilité Wireless One Connect, laissant le choix entre connexions filaires, sans fil, ou hybrides. Un atout concret pour les installations haut de gamme, renforcé par l’arrivée d’un nouveau support mural "Zero Gap", pensé pour coller l’écran au mur avec un minimum de contraintes. Le traitement Glare Free, déjà connu sur d’autres modèles premium de la marque, est également de la partie pour limiter les reflets dans les pièces lumineuses.
Côté formats HDR, Samsung poursuit sa propre voie avec la prise en charge du HDR10+ Advanced, une version plus évoluée de son format HDR maison, conçue pour exploiter pleinement le volume colorimétrique et la luminosité du Micro RGB. Sans surprise, aucune mention du Dolby Vision n’est faite, confirmant la stratégie de Samsung sur ce point.
Enfin, Samsung précise que la gamme Micro RGB bénéficiera de l’ensemble des améliorations audio des TV Samsung 2026, avec Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony et l’arrivée généralisée d’Eclipsa Audio, le nouveau système audio spatial maison.
Avec cette gamme 2026, Samsung tente de redéfinir le très haut de gamme LCD, en proposant une technologie capable de combler une partie de l’écart avec l’OLED, tout en conservant ses propres avantages. Une stratégie qui intervient alors que le MiniLED haut de gamme progresse rapidement chez TCL et Hisense, tandis que l’OLED reste la référence sur le très haut de gamme et que de nombreux constructeurs développent des gammes à base de Micro RGB / MiniLED RGB. Reste désormais à voir comment le Micro RGB se comportera face à la concurrence, une fois confrontée à la réalité des usages… et des prix, qui seront sans doute annoncé d'ici quelques semaines.