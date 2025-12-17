Côté formats HDR, Samsung poursuit sa propre voie avec la prise en charge du HDR10+ Advanced, une version plus évoluée de son format HDR maison, conçue pour exploiter pleinement le volume colorimétrique et la luminosité du Micro RGB. Sans surprise, aucune mention du Dolby Vision n’est faite, confirmant la stratégie de Samsung sur ce point.



Enfin, Samsung précise que la gamme Micro RGB bénéficiera de l’ensemble des améliorations audio des TV Samsung 2026, avec Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony et l’arrivée généralisée d’Eclipsa Audio, le nouveau système audio spatial maison.



Avec cette gamme 2026, Samsung tente de redéfinir le très haut de gamme LCD, en proposant une technologie capable de combler une partie de l’écart avec l’OLED, tout en conservant ses propres avantages. Une stratégie qui intervient alors que le MiniLED haut de gamme progresse rapidement chez TCL et Hisense, tandis que l’OLED reste la référence sur le très haut de gamme et que de nombreux constructeurs développent des gammes à base de Micro RGB / MiniLED RGB. Reste désormais à voir comment le Micro RGB se comportera face à la concurrence, une fois confrontée à la réalité des usages… et des prix, qui seront sans doute annoncé d'ici quelques semaines.