Sony n’a pas encore levé le voile sur ses téléviseurs 2026, mais un indice important vient d’apparaître en ligne. La marque vient de déposer le terme "True RGB" dans plusieurs pays. Une appellation qui en dit long sur la stratégie du constructeur et qui confirme surtout l'arrivée prochaine de cette innovation sur le marché.
Difficile de ne pas y voir un signe. Depuis plusieurs mois, Sony multiplie les initiatives autour de son rétroéclairage LED RGB, sans jamais vraiment en dévoiler la dimension commerciale. Jusqu’ici, la technologie apparaissait au détour de démonstrations techniques, d’échanges confidentiels et de premiers prototypes aperçus à l’IFA. Avec "True RGB", Sony semble désormais prête à franchir une étape décisive. Le constructeur ne se contente plus d’explorer une piste d’avenir : il commence à lui donner un nom, une identité et, surtout, une place dans sa stratégie 2026.
Offre partenaire
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, et pour moins de 1000 euros, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Offre partenaire
Une marque déposée qui en dit long
Selon les documents repérés au Japon puis au Canada, "True RGB" est réservé aux téléviseurs et écrans LED. Autrement dit, le terme n’est pas un concept vague : c’est un futur élément de communication. Sony ne baptise jamais une technologie par hasard, encore moins avant une année charnière comme 2026. Cela laisse supposer une intégration commerciale imminente.
Cette appellation vient surtout donner un cadre marketing à une technologie déjà dévoilée en coulisses. En effet, comme nous l'avions mentionné en début d'année, puis plus récemment à l'occasion de l'IFA, Sony travaille sur un rétroéclairage "LED RGB" haute densité, une technologie qui est, sur le papier, proche de ce que propose déjà Samsung et Hisense, sous l'appelation MicroRGB pour le premier, et RGB MiniLED pour le second.
Autrement dit, on savait déjà que Sony travaillait sur un système capable de contrôler indépendamment des diodes rouges, vertes et bleues, avec une finesse qui dépasse les MiniLED classiques. Le dépôt de l'appellation "True RGB" clarifie désormais l’identité de cette technologie.
Le prolongement naturel du LED RGB de Sony
Grâce au développement du QUALIA 005 en 2004, Sony est probablement le constructeur qui a le plus de recul sur cette technologie, du moins nous sommes en droit de l'imaginer. Les démonstrations de 2025 allaient d'ailleurs toutes dans la même direction, vers une offre d'un LCD premium qui se passe du rétroéclairage à la lumière blanche filtrée, mais capable d'émettre les trois couleurs primaires à la source.
L’idée n’est pas nouvelle dans l’industrie, mais sa miniaturisation reste un défi. Sony a choisi la voie où il excelle, c'est-à-dire, le contrôle précis de la lumière. L'objectif du nippon semble assez clair avec cette technologie True RGB. Il s'agit de produire des couleurs plus pures, d'offrir une gradation plus subtile dans les zones sombres, de réduire drastiquement l'effet de halo lumineux (blooming) et enfin, et pas des moindres, de dépasser certaines limites des OLED, notamment en matière de luminosité et sur les grandes diagonales.
Ce n’est pas un hasard si les démonstrations de l’IFA mettaient en avant des scènes "intermédiaires", là où l’OLED n’a pas toujours l’avantage : faibles saturations, tons mixtes, textures fines éclairées par une lumière diffuse. C’est précisément là que Sony veut se distinguer.
Bravia 7 II et 9 II : les premiers bénéficiaires dès 2026 ?
Même si Sony reste silencieux, plusieurs éléments convergent. La technologie True RGB serait prévue sur les Bravia 7 II et Bravia 9 II, dans des diagonales allant du 50 au 115 pouces. Une montée en échelle impressionnante, mais cohérente avec la démonstration berlinoise de 2025, qui montrait déjà un système suffisamment mature pour équiper de grands formats.
Le nom "True RGB" pourrait donc devenir un pilier de la gamme 2026, un repère simple, une façon d’expliquer que certains modèles LCD ne jouent plus dans la même catégorie que les MiniLED traditionnelles.
À un mois du CES, Sony prépare visiblement un lancement majeur. Après des années où l’innovation sur ce marché est entre les mains d'acteurs coréens et chinois, la marque japonaise semble déterminée à reprendre la main avec une nouvelle approche.
Les contours de la stratégie de Sony deviennent plus nets. En revanche, difficile de savoir à l'heure qu'il est si Sony présentera ses nouveautés à l'occasion de CES ou, comme ce fut le cas les deux dernières années, lors d'un évènement dédié d'ici quelques mois.