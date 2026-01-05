Autre évolution notable : la finesse du téléviseur. Grâce à la réduction de la distance optique permise par le SQD-MiniLED, le X11L affiche un profil inférieur à 2 cm, y compris sur les grandes diagonales. Un point loin d’être anecdotique, tant les MiniLED très lumineux ont longtemps souffert d’un design massif. TCL assume ici une montée en gamme visible, avec un écran ZeroBorder et un positionnement clairement premium.



Enfin, le X11L ne se limite pas à ses performances d’affichage. Il s’appuie sur un nouveau chipset MediaTek Pentonic 800, autorisant quatre ports HDMI 2.1, un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, ainsi que la prise en charge des formats HDR les plus avancés, dont Dolby Vision 2 Max via un prochaine mise à jour. L’ensemble est animé par Google TV avec intégration de Gemini, tandis que la partie audio est confiée à une solution Bang & Olufsen, pensée pour offrir une expérience cohérente sans recourir systématiquement à un système externe.