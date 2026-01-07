Dans les allées du CES 2026, Hisense montre deux évolutions majeures de ses dernières technologies d’affichage : le RGB MiniLED evo, enrichi d’une LED cyan, et un MicroLED RGBY intégrant cette fois un sous-pixel jaune. Deux approches distinctes, mais une même ambition : repousser les limites actuelles de la couleur pour obtenir des résultats encore plus impressionnants en HDR.
Derrière ces annonces, Hisense ne cherche pas seulement à aligner des chiffres spectaculaires sur ses fiches techniques. Le constructeur s’attaque à des limites bien identifiées des écrans actuels, qu’il s’agisse de la gestion des teintes complexes en HDR ou du confort visuel sur des diagonales toujours plus grandes, avec l’objectif affiché de rendre la couleur plus précise, mais aussi plus maîtrisée.
RGB MiniLED evo : le cyan comme réponse aux limites réelles du HDR
Le RGB MiniLED evo, incarné par le futur téléviseur 116 pouces UX Evo (qui vient remplacer le 116UX présenté l'an passé), repose sur une évolution en apparence simple, mais techniquement exigeante : l’ajout d’une quatrième LED cyan au trio rouge, vert et bleu du rétroéclairage RGB.
Les limites actuelles du HDR ne tiennent pas uniquement à la couverture du gamut ni à la luminance de la dalle, mais aussi à la capacité des écrans à associer les deux, c'est-à-dire à maintenir des couleurs saturées à haute luminance. Sur ce point, le canal bleu constitue depuis longtemps un goulot d’étranglement. Moins efficace énergétiquement que le rouge ou le vert, il est aussi la couleur la plus mise à mal dans les contenus HDR modernes (ciels, reflets, lumières froides) et celle qui tend à se comprimer ou à se désaturer en premier lorsque les pics lumineux augmentent.
L’introduction d’une MiniLED cyan dédiée vise précisément à contourner cette limite structurelle. En répartissant la charge lumineuse entre le bleu et le vert, elle devrait permettre de préserver la saturation dans les hautes lumières et d’améliorer la stabilité des dégradés, tout en augmentant le volume de couleur. Hisense annonce ainsi jusqu’à 110 % de couverture du BT.2020 sur son modèle vitrine, un chiffre impressionnant, mais surtout révélateur d’une approche tournée vers l’avenir du HDR, au-delà du DCI-P3 encore majoritaire aujourd’hui.
MicroLED RGBY : une évolution pensée pour la perception, plus que pour le chiffre
Avec son MicroLED RGBY, matérialisé par l’immense MX de 163 pouces, Hisense applique une logique différente à une technologie déjà réputée pour sa luminosité extrême et son contraste infini. Ici, le constructeur ajoute un sous-pixel jaune à la structure RGB auto-émissive, non pas uniquement pour étendre le gamut, mais pour agir sur la perception même de l’image.
Hisense nous explique qu'à très haute luminance, les MicroLED RGB classiques ont tendance à produire des blancs très froids et parfois agressifs, un phénomène d’autant plus perceptible sur des diagonales dépassant largement les 100 pouces. L’ajout du jaune permet de rééquilibrer la composition du blanc, de limiter la dépendance au bleu dans les pics lumineux et d’adoucir la restitution globale, sans réduire la puissance lumineuse. Même si Hisense met en avant une couverture complète du BT.2020, l’enjeu semble surtout être celui du confort visuel, un aspect rarement abordé lorsqu’il est question de MicroLED.
Ce modèle reste évidemment une vitrine technologique, inaccessible au grand public en raison de son tarif, mais il illustre une prise de conscience intéressante : à mesure que les écrans gagnent en luminosité, la manière dont cette lumière est perçue devient aussi importante que les performances brutes.
RGB MiniLED : une technologie qui s’apprête à descendre en gamme
Si le MicroLED RGBY relève encore de la démonstration, le RGB MiniLED evo est clairement destiné à se concrétiser sur le marché. Après le 116UX Evo, Hisense prévoit une déclinaison de cette technologie sur des diagonales plus raisonnables, avec les futures séries UR8S et UR9S, annoncées de 55 à 100 pouces.
Ces modèles conserveront l’architecture RGB MiniLED et un nombre élevé de zones de rétroéclairage, tout en y ajoutant des fréquences élevées et un nouveau processeur Hi-View AI Engine RGB, spécifiquement conçu pour exploiter ce type de rétroéclairage complexe. Une descente en gamme stratégique, qui vise à faire du MiniLED RGB une alternative crédible sur le marché du téléviseur, avec une arrivée attendue dans les prochains mois. Hisense n'a pour autant pas réitéré la même erreur que lors de l'IFA 2025, à savoir que les tarifs de ces prochaines séries restent encore inconnus. On imagine qu'ils devraient rester premium, mais nettement plus réalistes que ceux des modèles vitrines.
Plus d'informations à venir prochainement sur les gammes Hisense UR8S et UR9S.