Les limites actuelles du HDR ne tiennent pas uniquement à la couverture du gamut ni à la luminance de la dalle, mais aussi à la capacité des écrans à associer les deux, c'est-à-dire à maintenir des couleurs saturées à haute luminance. Sur ce point, le canal bleu constitue depuis longtemps un goulot d’étranglement. Moins efficace énergétiquement que le rouge ou le vert, il est aussi la couleur la plus mise à mal dans les contenus HDR modernes (ciels, reflets, lumières froides) et celle qui tend à se comprimer ou à se désaturer en premier lorsque les pics lumineux augmentent.