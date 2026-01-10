Plus bas dans la gamme, la MRGB85 vise une diffusion plus large. Déclinée en 50, 55, 65, 75 et 86 pouces, elle ambitionne de démocratiser le RGB auprès d’un public plus large, avec un positionnement tarifaire plus accessible. Le traitement vidéo y serait logiquement plus modeste, basé sur une puce Alpha 8 Gen 3, tout en conservant des caractéristiques modernes comme le 144 Hz et la compatibilité VRR. LG assume ici une approche plus pragmatique : proposer un gain visible par rapport à un LCD MiniLED classique, sans aller chercher la complexité (et le coût) du MicroRGB evo.