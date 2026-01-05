La technologie Micro RGB constitue un autre apport majeur de ce téléviseur. On reste ici sur le principe du rétroéclairage, mais par des diodes de très petite taille, en l'occurrence des micro LED, et non sur de l’OLED à émission directe. Pour autant, cette solution promet de s’en rapprocher, notamment grâce à des noirs très profonds obtenus via un contrôle précis du local dimming.

Particularité notable de cette technologie, le rétroéclairage n’est plus simplement blanc, il repose sur des diodes rouges, vertes et bleues. Cela implique une gestion bien plus fine de la lumière et des couleurs, avec à la clé une amélioration attendue de la saturation et de la précision sur l’ensemble de l’image. D’ailleurs, Samsung assure que son téléviseur couvre 100 % de la gamme de couleurs étendue BT.2020.

Enfin, comme si cela ne suffisait pas, Samsung a également intégré la technologie Glare Free qui supprime les reflets, histoire de profiter d’un beau téléviseur et non d’un miroir géant…