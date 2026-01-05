On l’attendait… eh bien, il ne déçoit pas ! Le téléviseur Samsung R95H impressionne tant par son design spectaculaire que par sa technologie d’affichage Micro RGB.
Hors norme : le terme s’impose presque de lui-même pour qualifier la dernière création de Samsung dans l’univers du téléviseur. Le R95H impressionne tant par son gabarit spectaculaire (330 cm de diagonale) que par une esthétique affirmée, sans oublier bien sûr la technologie embarquée.
Offre partenaire
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Offre partenaire
Samsung fait démonstration de son savoir-faire
Le CES de Las Vegas demeure une scène de choix pour ce type de démonstration, et Samsung en maîtrise parfaitement les codes. Ces produits d’exception font autant rêver qu’ils dessinent les contours du futur. À la manière d’un concept-car dans l’automobile, ils servent de laboratoire et révèlent les orientations stylistiques et technologiques que les marques entendent explorer demain.
Ainsi, le cadre du R95H fait clairement écho aux précédents téléviseurs The Frame, tout en introduisant un style inédit, renouvelé. Il ne serait donc pas surprenant de voir cette déclinaison esthétique se démocratiser à l’avenir sur des modèles plus accessibles. D’autant que ce cadre ne se limite pas à un simple parti pris visuel, il dissimule un système audio complet.
Quoi de neuf avec le Micro RGB ?
La technologie Micro RGB constitue un autre apport majeur de ce téléviseur. On reste ici sur le principe du rétroéclairage, mais par des diodes de très petite taille, en l'occurrence des micro LED, et non sur de l’OLED à émission directe. Pour autant, cette solution promet de s’en rapprocher, notamment grâce à des noirs très profonds obtenus via un contrôle précis du local dimming.
Particularité notable de cette technologie, le rétroéclairage n’est plus simplement blanc, il repose sur des diodes rouges, vertes et bleues. Cela implique une gestion bien plus fine de la lumière et des couleurs, avec à la clé une amélioration attendue de la saturation et de la précision sur l’ensemble de l’image. D’ailleurs, Samsung assure que son téléviseur couvre 100 % de la gamme de couleurs étendue BT.2020.
Enfin, comme si cela ne suffisait pas, Samsung a également intégré la technologie Glare Free qui supprime les reflets, histoire de profiter d’un beau téléviseur et non d’un miroir géant…
Une bonne dose d’IA
Modèle haut de gamme oblige, le R95H fait le plein de technologies. Il prend en charge du HDR10+ Advanced ainsi qu’une interface enrichie par le Vision AI Companion, un assistant conversationnel avec des recommandations. Plusieurs fonctionnalités et applications dopées à l’IA sont aussi de l'aventure, parmi elles figurent notamment AI Football Mode Pro ou encore AI Sound Controller Pro, pensées pour adapter l’image et le son aux contenus et aux usages.
Samsung ne communique pas le prix, mais sachant qu'un autre modèle de 115 pouces est proposé à plus de 30 000 euros, on peut s'attendre à un positionnement pour le moins exclusif.