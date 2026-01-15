Le QDEL (Quantum Dot Electroluminescent) remet précisément cette promesse sur les rails. Le principe est simple sur le papier : remplacer les couches OLED ou les diodes de rétroéclairage par une couche de quantum dots capables d’émettre directement leur propre lumière rouge, verte et bleue lorsqu’elles sont excitées électriquement. Une telle architecture permettrait de simplifier la structure des écrans, en réduisant le nombre de couches optiques, tout en offrant une pureté colorimétrique, la longueur d’onde étant directement déterminée par la taille des nanocristaux. En supprimant les filtres absorbants et les conversions intermédiaires, elle ouvre aussi la voie à des niveaux de luminosité élevés et à une meilleure efficacité énergétique, tout en promettant une stabilité accrue face aux limites connues des matériaux organiques.



C’est cette combinaison qui vaut au QDEL d’être régulièrement présenté comme un successeur potentiel de l’OLED… voire comme une alternative plus robuste aux MicroLED, dont l’industrialisation à grande échelle reste particulièrement complexe. Dans les laboratoires, des prototypes existent depuis plusieurs années. Jusqu’ici toutefois, les démonstrateurs se sont cantonnés à de très petites diagonales, avec des rendements de fabrication encore incompatibles avec une production commerciale réaliste.