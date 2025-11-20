Vous pensiez avoir fait le tour de l’alphabet des écrans ? LCD, OLED, QLED, Mini LED, QD-OLED, MicroLED… et voilà qu’une nouveauté pointe le bout de son nez : les quantum rods.
Même famille que les quantum dots, mais nouvelle forme, nouvelles promesses. Présentées récemment lors de la conférence SID-MEC en Allemagne par le chercheur Jan Niehaus (Fraunhofer IAP-CAN), ces nano-tiges pourraient bien devenir l’une des pièces maîtresses des téléviseurs HDR de demain.
Bientôt des TV QRED chez Darty ?
L’idée est simple sur le papier. Au lieu de minuscules sphères (les quantum dots que l’on connaît déjà dans les TV QLED), on aligne de petites "tiges" capables de convertir la lumière de manière plus efficace, avec un meilleur contrôle des couleurs. Le résultat espéré est, comme toujours, le "Graal" du téléviseur, c'est-à-dire moins de consommation pour un niveau de luminosité équivalent ou supérieur, et des températures de fonctionnement moins élevées. Autrement dit, exactement ce qu’il faut à des téléviseurs qui, en HDR, flirtent désormais avec les 3 000 cd/m² et plus.
Concrètement, les chercheurs ont déjà fabriqué en labo une première couche de quantum rods et réussi à la transférer. Elle se montre stable quand on la chauffe et conserve de bonnes performances en termes de conversion de lumière. Ils ne se sont pas contentés de fabriquer le matériau, ils ont réussi à en déposer une première couche sur un support, comme on le ferait sur une dalle de télé. Mais on en est encore aux prémices, personne ne va acheter un "TV QRED" demain chez Darty, la recherche en est encore à un stade précoce.
Reste que si cette piste se confirme, on pourrait avoir des téléviseurs plus lumineux, avec de meilleures capacités à produire les couleurs, plus stables dans le temps… tout en consommant moins. Dans un contexte où le HDR se démocratise avec de nouveaux formats à venir (Dolby Vision 2, HDR10+ Advanced) et où la facture d’énergie continue de grimper, les quantum rods ne sont peut-être pas juste un nouveau "buzzword".