Concrètement, les chercheurs ont déjà fabriqué en labo une première couche de quantum rods et réussi à la transférer. Elle se montre stable quand on la chauffe et conserve de bonnes performances en termes de conversion de lumière. Ils ne se sont pas contentés de fabriquer le matériau, ils ont réussi à en déposer une première couche sur un support, comme on le ferait sur une dalle de télé. Mais on en est encore aux prémices, personne ne va acheter un "TV QRED" demain chez Darty, la recherche en est encore à un stade précoce.