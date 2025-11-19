Pendant des années, le très grand format est resté un territoire réservé aux passionnés, à ceux prêts à dépenser plusieurs milliers d’euros pour dépasser les 85 pouces. Puis TCL est arrivé, montant progressivement en diagonale avec des tarifs qui, aujourd'hui, rendent accessibles le très grand écran à tout un chacun.
Moins de 1000 euros… oui, vous avez bien lu ! À l'occasion du Black Friday outre-atlantique, chez Best Buy pour être précis, TCL a fait chuter le prix de son récent téléviseur de 98 pouces à… 1 000 dollars pendant le Black Friday. Une somme qui, il y a encore trois ans, semblait tout simplement impossible.
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, et pour moins de 1000 euros, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Un prix presque irréel pour 98 pouces !
Ce nouveau modèle, le TCL Q55K, pour l’instant réservé au marché américain, est vendu exclusivement chez Best Buy. Et même s’il n’a rien d’un téléviseur haut de gamme, son positionnement fait trembler tout le secteur. Pas de MiniLED, pas de zones de gradation avancées, pas de HDMI 2.1, mais l’essentiel est là : une dalle VA 4K 144 Hz, avec Google TV, le tout dans un châssis sans fioritures, pensé avec un seul objectif en tête : proposer un 98 pouces (249 cm) au prix le plus bas possible.
Derrière ce tarif presque irréel, c’est un mouvement industriel beaucoup plus large qui se dessine. TCL CSOT, le fabricant de dalles du groupe, a massivement investi dans la production de très grandes diagonales, et arrive d'ailleurs avec des innovations dans tous les sens pour les écrans. Grâce aux avancées du groupe, les coûts sont en chute libre, avec une montée en cadence spectaculaire, et un cercle vertueux qui s’auto-alimente… baisse des prix, hausse de la demande, économies d’échelle, puis nouvelle baisse des prix.
TV XXL à prix mini, bientôt chez nous ?
Les concurrents suivent, mais aucun ne frappe aussi fort. Pour cause, la majorité d'entre eux se fournissent chez TCL CSOT, ou chez BOE. La vraie question est désormais de savoir jusqu’où cette course peut aller. Si les États-Unis servent de marché test (ce qui semble être le cas) il n’est pas impossible que ces prix ultra-agressifs finissent par se propager ailleurs. À ce rythme, imaginer ce modèle de 98 pouces sous les 1 000 euros en Europe d’ici peu n'a rien de fou.
En attendant, voici peut-être la meilleure offre du moment pour un téléviseur XXL en France, avec un prix déjà très attractif pour une telle diagonale :