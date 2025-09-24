Selon le cabinet Omdia, les ventes mondiales de téléviseurs ne progresseront quasiment pas au cours des prochaines années : 209 millions d’unités en 2025, 211 millions en 2029. Une croissance presque symbolique, qui illustre la saturation d’un marché où la plupart des foyers sont déjà équipés. Toutefois, derrière cette inertie apparente, un segment tire son épingle du jeu, celui des téléviseurs XXL (de plus de 80 pouces, soit plus de 2 mètres). Leur diffusion devrait bondir de 9 millions d’unités en 2025 à plus de 13 millions en 2029, soit une croissance de 44 % en seulement quatre ans. C’est ce segment XXL qui, à lui seul, porte encore une dynamique dans un marché globalement en perte de vitesse.