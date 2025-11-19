À l'occasion du DTC 2025, organisé à Suzhou, TCL CSOT a présenté des avancées qui n’avaient encore jamais été officialisées à ce niveau. Pas seulement des prototypes isolés, mais des briques technologiques destinées à équiper, à moyen terme, des smartphones, des lunettes AR, des tablettes et des téléviseurs géants.
Impossible, en parcourant ces annonces, de les réduire à des démonstrations de puissance technologique sans lendemain. TCL semble désormais prêt à transformer en produits ce qui n’était encore, il y a un an, qu’un horizon de recherche : un OLED imprimé pensé pour les smartphones, des micro-écrans destinés aux futures lunettes AR, des dalles OLED XR à très haute densité, une tablette dont le rafraîchissement varie par zones, et un écran MLED géant conçu pour rester lisible en plein jour. Autant de briques qui dessinent une stratégie cohérente pour les écrans des prochaines années.
Un OLED imprimé qui pourrait transformer la production mobile
La nouveauté la plus structurante concerne l’OLED Real Stripe de 5,65 pouces, fabriqué par impression jet d’encre (Inkjet OLED). TCL travaille depuis longtemps sur l’OLED imprimé, mais c’est la première fois qu’un panneau destiné aux smartphones est présenté sous une forme aussi aboutie. Il affiche une résolution de 390 ppp, mais TCL évoque une netteté perçue proche d’un écran 490 ppp grâce à une structure sous-pixel plus régulière qu'avec le Pentile Diamond classique. Pour résumer, l’enjeu dépasse largement la qualité d’image : ce procédé pourrait réduire les étapes de fabrication, l’énergie consommée et, à terme, le prix de l’OLED mobile.
MicroLED pour lunettes AR : une densité record
Autre nouveauté majeure : un micro-écran MicroLED de 0,28 pouce, affichant 1280 × 720 pixels pour une densité record de 5 131 ppp. À ce niveau, l’effet de grille disparaît, une condition indispensable pour envisager des lunettes AR légères avec un affichage lisible en plein jour. TCL ne promet rien à court terme, mais ce record place l’entreprise sur un terrain stratégique où se croisent Apple, Meta et d'autres acteurs chinois.
VR et XR : un OLED à 1 512 ppp
TCL a aussi dévoilé un OLED 2,56 pouces destiné aux casques XR, atteignant 1 512 ppp. Dans un casque VR, même à quelques centimètres de la lentille, la structure de pixel pourrait devenir quasiment indétectable. Si cette technologie atteignait la production, elle pourrait réduire une partie de la fatigue visuelle liée à la faible densité des dalles actuelles.
Une tablette OLED qui adapte sa fluidité zone par zone
Plus inattendu, TCL a présenté le premier OLED à rafraîchissement divisé pour tablette. Concrètement, une zone de l’écran peut fonctionner à 120 Hz pour la vidéo ou le jeu, tandis qu’une autre descend à 1 Hz pour la lecture. L’objectif est clair : réduire la consommation et préserver le confort visuel. Une évolution qui pourrait marquer un tournant dans l’ergonomie mobile.
Un écran MLED de 163 pouces pensé pour la lumière ambiante
Enfin, TCL a présenté un écran "MLED" (MiniLED) de 163 pouces offrant un contraste de 37 500:1, un rafraîchissement 144 Hz et un encapsulage ultra antireflet, qui utilise des matériaux à faible indice de réflexion qui minimisent la diffusion parasite de la lumière sur la dalle MLED, améliorant le contraste perçu dans les scènes sombres. Destiné aux vitrines, salles de conférence et salles home-cinéma très lumineuses, cet affichage mise sur un rendu naturel, même en plein jour.
Source : communiqué de presse