Impossible, en parcourant ces annonces, de les réduire à des démonstrations de puissance technologique sans lendemain. TCL semble désormais prêt à transformer en produits ce qui n’était encore, il y a un an, qu’un horizon de recherche : un OLED imprimé pensé pour les smartphones, des micro-écrans destinés aux futures lunettes AR, des dalles OLED XR à très haute densité, une tablette dont le rafraîchissement varie par zones, et un écran MLED géant conçu pour rester lisible en plein jour. Autant de briques qui dessinent une stratégie cohérente pour les écrans des prochaines années.