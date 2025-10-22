Il aura fallu des années de rumeurs, de prototypes et d’annonces progressives pour y parvenir : TCL CSOT vient officiellement de poser la première pierre de son usine OLED à impression jet d’encre de génération 8.6, à Guangzhou. Un projet colossal de 4,15 milliards de dollars, qui marque le véritable passage de l’Inkjet OLED à l’ère industrielle.
Voilà un symbole fort pour TCL. Un an après la présentation de la première gamme complète d'écrans Inkjet OLED (de 6,5 au 65 pouces) lors de la SID Display Week 2025, le géant chinois prend de l'avance sur son calendrier et vient de débuter la construction de l'usine qui redéfinira peut-être le marché de l'OLED.
Un mois d’avance sur le calendrier
Prévu initialement pour novembre, le chantier du projet T8 a débuté avec un mois d’avance, preuve de l’importance stratégique qu’accorde TCL à cette nouvelle usine. Avec cette ligne 8.6G, la filiale écran du groupe chinois va passer à la vitesse supérieure. Le constructeur prévoit en effet la production d'un total de 22 500 substrats par mois (format 2290 x 2620 mm) qui seront ensuite transformés en dalles OLED RGB.
Cette fois-ci, il plus question d’expérimentation mais bien de production par impression jet d’encre, une méthode que l’entreprise a peaufinée depuis sa ligne pilote de Wuhan (Gen 5.5). Contrairement au dépôt sous vide traditionnel utilisé par LG Display et Samsung Display, l’impression permet d’appliquer les matériaux organiques directement sur le substrat, sans masques métalliques et avec moins de perte de matière.
Pour rappel, cette méthode de production dispose de tous les atouts pour bousculer le marché. TCL CSOT évoque une baisse des coûts estimée à 20 %, mais l'Inket-OLED offrirait également un rendement énergétique et une uniformité d’affichage supérieurs par rapport aux méthodes concurrentes. Enfin, contrairement aux technologies actuelles de type WOLED ou QD-OLED, cette approche repose sur une structure RGB pure, gage d’une meilleure fidélité des couleurs et d’une efficacité lumineuse accrue.
Une riposte directe à LG et Samsung
Depuis plusieurs années, TCL n’a jamais caché son ambition de s’imposer comme troisième acteur mondial de l’OLED. Après avoir popularisé le MiniLED et poussé la concurrence à réagir, le groupe chinois se tourne désormais vers le haut du spectre.
Avec cette usine T8, TCL CSOT attaque frontalement le duopole sud-coréen, jusque-là intouchable sur le segment OLED. « Notre ligne T8 marque un tournant pour l’industrie de l’affichage », a déclaré Jun Zhao, CEO de TCL CSOT. « Nous réunissons l’ensemble de la chaîne de valeur, des matériaux à l’assemblage final, pour construire un écosystème OLED mondialement compétitif. »
Les premières productions commerciales du T8 sont prévues pour 2027, avec un focus initial sur les moniteurs, tablettes et ordinateurs portables haut de gamme.
Mais difficile d’imaginer que TCL s’arrête là. L’entreprise a déjà montré un intérêt marqué pour le grand (voir le très grand) format et pourrait bien, à terme, appliquer l’impression OLED à ses futurs téléviseurs.
Le début d’une nouvelle ère pour l'OLED ?
Et si le calendrier se confirme, les premiers téléviseurs Inkjet OLED signés TCL pourraient voir le jour d’ici 2028… à des prix que l'on attend bien inférieurs à ceux des modèles actuels dont les dalles sont produites par LG ou Samsung.
Au final, l’annonce de l'usine T8 n’est pas seulement une prouesse technologique ; c’est une démonstration de force industrielle qui pourrait rebattre les cartes sur ce marché. TCL compte faire de Guangzhou un pôle complet dédié à l’affichage de nouvelle génération, à deux pas de sa ligne MiniLED T9. L’objectif de TCL est assez net, créer une filière chinoise complète, capable de rivaliser avec les géants coréens sur leur propre terrain.
Et si tout se déroule comme prévu, l’Inkjet OLED pourrait bien devenir la prochaine révolution silencieuse du marché des écrans, celle qui rendra enfin l’OLED accessible à tous.