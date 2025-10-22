Et si le calendrier se confirme, les premiers téléviseurs Inkjet OLED signés TCL pourraient voir le jour d’ici 2028… à des prix que l'on attend bien inférieurs à ceux des modèles actuels dont les dalles sont produites par LG ou Samsung.



Au final, l’annonce de l'usine T8 n’est pas seulement une prouesse technologique ; c’est une démonstration de force industrielle qui pourrait rebattre les cartes sur ce marché. TCL compte faire de Guangzhou un pôle complet dédié à l’affichage de nouvelle génération, à deux pas de sa ligne MiniLED T9. L’objectif de TCL est assez net, créer une filière chinoise complète, capable de rivaliser avec les géants coréens sur leur propre terrain.



Et si tout se déroule comme prévu, l’Inkjet OLED pourrait bien devenir la prochaine révolution silencieuse du marché des écrans, celle qui rendra enfin l’OLED accessible à tous.