Et si les écrans du futur atteignaient enfin le graal de la couleur ? Il se pourrait bien que la prochaine génération de quantum dots, ces nanocristaux qui donnent vie aux couleurs des téléviseurs QLED et QD-OLED, puisse franchir un nouveau cap grâce à la pérovskite.
Voilà une évolution qui rapprocherait les écrans grand public de la couverture complète du standard Rec.2020, un espace colorimétrique de référence pour l'HDR.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une troisième génération de Quantum Dots très prometteuse
Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir sur la chronologie des fameux Quantum Dots. Si la première génération a été rapidement abandonnée en raison de sa dépendance au cadmium, un élément jugé trop dangereux dans nos téléviseurs, la deuxième, à base d’indium, équipe aujourd’hui la majorité des téléviseurs QLED et MiniLED du marché. Moins performante mais sans danger, elle permet en général d’atteindre 75 % du gamut Rec.2020, comme nous le vérifions régulièrement lors de nos tests de téléviseurs.
La troisième génération, dite P-QD (Perovskite Quantum Dots), change la donne.
Fabriquées à partir d’un composé semi-conducteur de type pérovskite, ces particules seraient capables de doper les points quantiques et de couvrir plus de 95 % de l'espace Rec.2020, surpassant même les meilleurs QD-OLED actuels comme les Samsung S95F ou Sony Bravia 8 II, évalués aux alentours de 88 % de couverture lors de nos tests respectifs. Autrement dit, les LCD et QD-OLED du futur pourraient égaler, voire dépasser, les futurs téléviseurs à rétroéclairage RGB MiniLED, attendus eux aussi pour 2026.
Qu’est-ce que la pérovskite ?
La pérovskite désigne à la fois un minéral naturel rare (CaTiO₃) et une famille de matériaux synthétiques qui reproduisent sa structure cristalline. En laboratoire, ces composés sont élaborés à partir de divers éléments (plomb, étain, césium, halogènes…) et offrent des propriétés optiques et électroniques remarquables.
Aujourd’hui, les pérovskites synthétiques sont au cœur de nombreuses innovations, dont les cellules solaires à haut rendement, les LED et lasers à faible consommation et désormais les quantum dots qui seraient capables de restituer des couleurs d’une pureté inédite.
Une innovation déjà récompensée
Le secret de cette avancée réside dans la pureté spectrale de la lumière émise. Les quantum dots traditionnels convertissent la lumière bleue d’une LED en rouge et vert ; la pérovskite, elle, permettrait de le faire avec une efficacité lumineuse supérieure et une dispersion bien moindre, ce qui résulterait sur des rouges plus profonds, des verts plus intenses et une consommation réduite.
Le Consumer Technology Association (CTA), organisateur du CES, a d’ailleurs confirmé cette avancée : l’entreprise sud-coréenne SN Display Co. sera récompensée au CES 2026 pour son film de conversion de couleurs à base de nanocristaux de pérovskite, capable d’atteindre plus de 95 % du Rec.2020 tout en réduisant l’épaisseur et la consommation des panneaux.
TCL et Samsung sur les rangs
Selon FlatpanelsHD, TCL travaillerait depuis 2020 avec Zhijing Nanotech pour stabiliser la technologie. L’un des défis majeurs reste en effet la stabilité des couleurs dans le temps, la pérovskite étant sensible à l’humidité et à la chaleur.
Des rumeurs indiquent que le TCL X11L, attendu en 2026, pourrait être le premier téléviseur à utiliser ces nouveaux quantum dots, sous le nom commercial "Super Quantum Dot". Comme nous l'expliquions dans un précédent article, TCL positionnerait ce modèle au-dessus de sa future gamme RGB MiniLED, ce qui laisse penser que les P-QD représentent une réelle évolution de fond, et non un simple argument marketing.
Samsung, de son côté, explorerait également la piste de la pérovskite pour ses futurs QD-OLED, confirmant que la bataille pour la couleur la plus pure est bel et bien engagée.