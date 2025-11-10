Le secret de cette avancée réside dans la pureté spectrale de la lumière émise. Les quantum dots traditionnels convertissent la lumière bleue d’une LED en rouge et vert ; la pérovskite, elle, permettrait de le faire avec une efficacité lumineuse supérieure et une dispersion bien moindre, ce qui résulterait sur des rouges plus profonds, des verts plus intenses et une consommation réduite.



Le Consumer Technology Association (CTA), organisateur du CES, a d’ailleurs confirmé cette avancée : l’entreprise sud-coréenne SN Display Co. sera récompensée au CES 2026 pour son film de conversion de couleurs à base de nanocristaux de pérovskite, capable d’atteindre plus de 95 % du Rec.2020 tout en réduisant l’épaisseur et la consommation des panneaux.