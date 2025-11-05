Mais le C89K ne se contente d'impressioner en matière d'image. Il est aussi redoutablement fluide et polyvalent, avec un mode jeu complet : 144 Hz natifs, compatibilité VRR, ALLM et un input lag minimal, idéal pour les consoles nouvelle génération. TCL y ajoute une interface Google TV moderne, rapide et complète, qui le rend aussi agréable à utiliser au quotidien qu’à regarder.



Le design, plus sobre et mieux fini que sur les générations précédentes, confirme la montée en gamme du constructeur. On le perçoit notamment avec un design "zero border" qui permet à l'image d'occuper le plus de surface possible. Et lorsqu’on prend en compte son prix raisonnable, ainsi que le nombre de diagonales disponibles (de 55 à 98 pouces), il devient difficile de lui trouver un vrai concurrent avec un rapport performances/prix/diagonale aussi intéressant.