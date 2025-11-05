Cette année, le marché des téléviseurs a brillé de mille feux. Nous avons aperçu de belles évolutions et des formules qui sont encore allés un peu plus loin de ce que l'on pensait possible il y a encore quelques années. OLED, MiniLED, QD-OLED… jamais les écrans n’avaient atteint un tel niveau d’excellence. Et au terme d’une sélection particulièrement relevée, c’est bien TCL qui décroche le Clubic Award 2025 du meilleur téléviseur, grâce à un modèle spectaculaire : le TCL C89K.
Dans un marché dominé depuis des années par les constructeurs coréens, TCL réussit un véritable tour de force. Avec le C89K, la marque chinoise montre qu’un téléviseur MiniLED peut rivaliser avec les meilleurs OLED… sans atteindre des sommets tarifaires et tout en proposant des diagonales XXL.
Le C89K incarne une forme de maturité pour TCL […] TCL prouve une nouvelle fois qu’il n’est plus seulement un outsider agressif sur les prix, mais bien un acteur capable de rivaliser avec les meilleurs. Il y a encore quelques années, parler de téléviseur LCD face à l’OLED dans le haut de gamme aurait semblé dépassé. Et pourtant, voilà un modèle capable de faire douter.
TCL C89K, le MiniLED qui met tout le monde d’accord
Voilà un modèle qui nous a vraiment marqué sur cette année 2025. D'abord, il faut dire que le TCL C89K impressionne par sa luminosité éclatante, ses couleurs d’une richesse exceptionnelle et sa gestion exemplaire du contraste grâce à des milliers de zones de rétroéclairage pilotées avec une précision chirurgicale. Il est, à ce titre, la rélève que l'on attendait au TCL C89B que nous avions déjà trouvé très bon l'an passé. La dalle QD-Mini LED délivre une image spectaculaire aussi bien en SDR qu’en HDR, sans le moindre effet de blooming gênant.
Mais le C89K ne se contente d'impressioner en matière d'image. Il est aussi redoutablement fluide et polyvalent, avec un mode jeu complet : 144 Hz natifs, compatibilité VRR, ALLM et un input lag minimal, idéal pour les consoles nouvelle génération. TCL y ajoute une interface Google TV moderne, rapide et complète, qui le rend aussi agréable à utiliser au quotidien qu’à regarder.
Le design, plus sobre et mieux fini que sur les générations précédentes, confirme la montée en gamme du constructeur. On le perçoit notamment avec un design "zero border" qui permet à l'image d'occuper le plus de surface possible. Et lorsqu’on prend en compte son prix raisonnable, ainsi que le nombre de diagonales disponibles (de 55 à 98 pouces), il devient difficile de lui trouver un vrai concurrent avec un rapport performances/prix/diagonale aussi intéressant.