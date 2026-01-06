Le S99H marque une vraie rupture. Plus qu’un simple modèle au-dessus du S95H, Samsung le présente comme un produit à part, pensé dès le départ pour une intégration murale élégante. Il adopte un design inédit, avec un cadre métallique et un écran plaqué au mur, évoque clairement l’univers du Frame, mais appliqué pour la première fois à un téléviseur OLED.

Sur le plan technique, Samsung s’appuie sur une nouvelle génération de dalles QD-OLED pour les diagonales 55, 65 et 77 pouces. La version 83 pouces, en revanche, repose sur une dalle WOLED, fournie par LG Display. Une distinction que la marque assume, tout en promettant des performances homogènes à l’échelle de la gamme.



Ce positionnement repose surtout sur une meilleure maîtrise de la dalle. Samsung évoque une gestion plus fine du pixel shift, ainsi que des algorithmes capables d’adapter la luminosité selon le type de contenu, notamment pour limiter les contraintes liées à l’affichage prolongé d’images fixes. C’est dans ce contexte que l’Art Store fait son apparition sur OLED, une première chez Samsung et surtout un signal fort, qui traduit une confiance accrue dans la durabilité de ses dalles QD-OLED.