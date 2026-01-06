Le CES 2026 aura permis à Samsung de clarifier sa stratégie OLED. Plus que de simples évolutions techniques, le constructeur a présenté une gamme entièrement repensée, structurée autour de quatre séries distinctes, chacune avec un positionnement et des usages bien définis.
En 2026, le catalogue OLED chez Samsung s'offre une hiérarchie claire, portée par une toute nouvelle série avec le S99H, et par une vision du téléviseur où le design, l’intégration et les usages quotidiens comptent autant que la performance. Autre évolution notable : le traitement antireflet Glare-Free se généralise sur les séries S99H, S95H et S90H !
Offre partenaire
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Offre partenaire
Glare-free et boitier One Connect Wireless
Pour 2026, Samsung structure son offre OLED autour de quatre séries : S85H, S90H, S95H et S99H. Le S85H reste la porte d’entrée vers l’OLED chez Samsung. Il s’appuie exclusivement sur des dalles WOLED et vise un public à la recherche d’un premier téléviseur OLED à tarif accessible. Le S90H s’impose comme le cœur de gamme. Il gagne en 2026 des éléments jusque-là réservés aux modèles supérieurs, à commencer par le traitement antireflet Glare-Free et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz. Samsung le positionne clairement comme un modèle polyvalent, capable de répondre aussi bien aux usages cinéma qu’au jeu vidéo.
Le S95H, successeur direct du S95F, conserve son rôle de modèle premium. Il profite d’un gain de luminosité, d’un système audio renforcé et du boîtier One Connect filaire, tandis que la connectivité sans-fil est réservée au S99H. Au final, le S90H progresse de façon plus marquée. En récupérant le glare-free et une fréquence élevée, il devient sans doute le modèle le plus équilibré de la gamme, même s'il faut encore questionner la répartition entre les dalles QD-OLED/WOLED pour cette série.
Samsung S99H : un OLED pensé comme un objet à part entière
Le S99H marque une vraie rupture. Plus qu’un simple modèle au-dessus du S95H, Samsung le présente comme un produit à part, pensé dès le départ pour une intégration murale élégante. Il adopte un design inédit, avec un cadre métallique et un écran plaqué au mur, évoque clairement l’univers du Frame, mais appliqué pour la première fois à un téléviseur OLED.
Sur le plan technique, Samsung s’appuie sur une nouvelle génération de dalles QD-OLED pour les diagonales 55, 65 et 77 pouces. La version 83 pouces, en revanche, repose sur une dalle WOLED, fournie par LG Display. Une distinction que la marque assume, tout en promettant des performances homogènes à l’échelle de la gamme.
Ce positionnement repose surtout sur une meilleure maîtrise de la dalle. Samsung évoque une gestion plus fine du pixel shift, ainsi que des algorithmes capables d’adapter la luminosité selon le type de contenu, notamment pour limiter les contraintes liées à l’affichage prolongé d’images fixes. C’est dans ce contexte que l’Art Store fait son apparition sur OLED, une première chez Samsung et surtout un signal fort, qui traduit une confiance accrue dans la durabilité de ses dalles QD-OLED.
Rendez-vous un peu plus tard pour en savoir plus sur l'ensemble du catalogue OLED de Samsung et en connaitre les tarifs.